Während sich das Land öffnet, hat sich der Fußball so vorbildlich zu verhalten, wie es in der echten Welt nicht mehr verlangt wird.

Heiko Herrlich hat sich in den Staub geworfen wie ein biblischer Sünder. Er könne, ließ der Trainer des FC Augsburg im Ton tiefster Zerknirschung ausrichten, sein "Fehlverhalten nicht mehr ungeschehen machen". Sein Fehlverhalten: Er ist mit Mundschutz und unter Einhaltung aller sonstigen Hygienemaßnahmen in einen Supermarkt gegangen, hat sich eine Tube Zahnpasta gekauft und eine Creme. Er hat also keinen Lamborghini falsch geparkt und kein Steak mit Blattgold verzehrt, er ist weder mit einem Hubschrauber zum Training geflogen noch im Privatjet zum Shoppen nach Mailand gedüst, er hat nicht mal den Kauf der Zahnpasta live gestreamt. Er hat nur getan, was jeder tut: das Allernötigste im Supermarkt besorgen, mit Mundschutz und Einkaufswagen. Jetzt wird er beim ersten Spiel, das er als neuer Trainer des FCA verantwortet, nicht dabei sein. Diese Buße hat nicht einmal jemand explizit von ihm verlangt.

Nun geht es nicht darum, ob diese Selbstkasteiung eine angemessene Reaktion auf die Verpflichtung des Fußballs ist, den Spielbetrieb nur nach einer einwöchigen Quarantäne in möglichst aseptischer Form wiederaufzunehmen. Oder ob es nicht eine vollkommen übertriebene, allein der Symbolik geschuldete Übersprunghandlung ist. Es geht darum, dass dem Fußball eine tiefe, weite Grube gegraben worden ist, indem er sich den Spielbetrieb durch Unfehlbarkeit verdienen muss. Fußballer müssen ab sofort die besten aller Menschen sein. Während sich das Land öffnet, freizügig demonstriert und sich im Fitnessstudio austobt, sich die Haare legen lässt und sogar wieder Tattoos gestochen werden dürfen, haben sich Fußballer unsichtbar und unberührbar zu machen - vorbildlich in einem Sinne, der in der echten Welt so schon gar nicht mehr verlangt wird.

Dass sich der Fußball ab sofort in einer Kulisse bewegt, die einem Operationssaal näher kommt als einem Stadion, hat er sich nicht allein ausgesucht. Verhandelt wurden die Bedingungen über die Wiederaufnahme der Bundesligen zu einer anderen Zeit. Die liegt zwar nur ein paar Wochen zurück, aber Corona-Tage dauern länger, es passiert so viel, es ändert sich alles so schnell. Der Gegenwind für die privilegierten Profisportler, die das gleiche Recht auf Berufsausübung fordern wie andere Branchen, wäre heute wohl weitaus geringer als noch vor einem Monat. Es gab nicht wenige Stimmen, die mahnten, der Fußball sei damit zu früh dran. Insofern ist der Sport, ist Heiko Herrlich und ist sogar der aus dem Geschäft verstoßene Salomon Kalou zu bedauern. Kalou hatte einigen Leuten die Hand gegeben und das gefilmt. Hätte er nicht gefilmt, stünde er morgen wohl im Kader von Hertha BSC. Die Last der Unfehlbarkeit wiegt eben schwer.

Andererseits hat die Alternativlosigkeit, mit der der Ballsportbetrieb sein Reopening forciert hat, der Branche auch gar keine andere Wahl gelassen, als sich jetzt verbiegen zu müssen - nur der Ball blieb rund. Vom ersten Tag der Krise bis heute, von der ersten DFL-Sitzung bis zur letzten, verweigerte die Liga einen Plan B - den Fall des Abbruchs der Saison. Gleichzeitig erhöhen nun die ausgehandelten Rahmenbedingungen die Wahrscheinlichkeit für einen solchen Abbruch. Das ist eine paradoxe Situation.

Nie ist von Seiten der DFL ein Wort darüber verloren worden, ob es zum Beispiel eine Option gegeben hätte, mit den geldgebenden Fernsehsendern und Internetdiensten in den anstehenden Vertragsverhandlungen eine solidarische Lösung zu finden. Denn vom Fußball lebt ja nicht nur der Fußball allein, vom Fußball leben auch die Sender, die ihn zeigen. Der Sport ist eine Ware, die durch viele Hände geht. Hätten sie die Bundesliga, wie wir sie kennen, wirklich sterben lassen? Oder wäre es nicht möglich gewesen, die Verluste aus neun ausgefallenen Spieltagen so auf die nächste Vertragsperiode von vier Jahren zu verteilen, dass es keine sofortigen Insolvenzen gegeben hätte? Die Integrität des Sports, sein gesellschaftlicher Ruf, der Gesundheitsschutz, Solidarität und die Würde der Akteure: Wie stehen Sky, Dazn, ARD und ZDF dazu? Genaues weiß man nicht. Die Hygienepläne machen aus dem lebendigen Sport jedenfalls ein totes Produkt, das mehr nach Gewächshaustomate schmeckt als nach Freilandgemüse.

So geht die Liga nun auf eine ungewisse Reise wie einst die Titanic, auf der die Rettungsboote auch erst gezählt wurden, als das Loch schon im Rumpf war. Nur dass es diesmal keinen Eisberg braucht, es reicht vielleicht ein Einkaufswagen.