Das Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte ist zumindest ein Teilerfolg für Caster Semenya – nicht nur für die Südafrikanerin.

1:55,45 Minuten, so lange benötigte die Leichtathletin Mokgadi Caster Semenya am 19. August 2009, um im Berliner Olympiastadion zum WM-Triumph über 800 Meter zu federn. Die Frage, ob die damals 18-Jährige dieses und spätere Rennen je so mühelos hätte gewinnen dürfen, beschäftigt die Justiz indes bis heute. Knapp 16 (!) Jahre später hat sich nun der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) an einem Urteil versucht. Wie passend, dass auch jetzt, da die scheinbar letzte Instanz gesprochen hat, in der Geschichte noch immer keine Ziellinie erreicht ist.