Von Volker Kreisl

Eigentlich geht sowas doch gar nicht. Sportpsychologen raten davon ab, wegen unnötigen zusätzlichen Erfolgsdrucks. Sportvermarkter warnen vor einem schlechten Image wegen Überheblichkeit. Die Leichtigkeit könnte verloren gehen, die ganze Performance leiden, beim ersten kleinen Rückschlag.

Die deutschen Hockeymänner haben es trotzdem getan. Sie hatten vor der Weltmeisterschaft nicht weniger als den Titel zum einzig gültigen Ziel ausgerufen. Musste das sein, fragten sich viele, reicht nicht schon ein Platz auf dem Podest? Im Nachhinein nun wirkt der Auftritt dieser Mannschaft wie ein Musterbeispiel für das Phänomen der selbsterfüllenden Prophezeiung. Ein Team, das im Weltvergleich zuvor nicht mehr zu den Favoriten gezählt hatte, machte sich seiner Fähigkeiten bewusst, glaubte immer mehr - und räumte Spiel für Spiel ab. Am Ende ging die angeblich riskante Rechnung voll auf.

Dieser Sport mit seinem verästelten Regelwerk, seinem komplexen Spielablauf mag manchen Zuschauern befremdlich vorkommen, doch wer die Übertragungen der vergangenen Tage verfolgt hat, dürfte mehr davon wollen. Was zuletzt etwas nachgelassen hat in der Gunst der Zuschauer olympischer Disziplinen, ist binnen einer Finalwoche mit einem Schlag zurück ins Bewusstsein gerückt: Krummstock, Bückeball macht Spaß.

Denn dieses Spiel enthält viel Spannung. Die Regeln eröffnen mehr als in anderen Disziplinen immer wieder Möglichkeiten einer Wende im Spielverlauf. Etliche Male sind die Deutschen mit ihrem Kapitän Mats Grambusch zurück ins Spiel gekommen, insbesondere durch Strafecken, geschlagen vom überragenden und sicheren Spezialisten, dem wenige Jahre zuvor eingebürgerten Argentinier Gonzalo Peillat, in seiner Coolheit eine Art Paul Breitner des Hockeys.

Aus dem gewollten Hin und Her dieses Spieles holte die Mannschaft von Bundestrainer Andre Henning das Beste heraus, teils gewollt, teils weil ihr offensives Spiel es nicht anders zuließ. Im Viertel- und Halbfinale und zuletzt im Endspiel waren sie immer jeweils in Rückstand geraten, standen bereits vor dem scheinbar sicheren Aus und retteten sich doch noch ins Shoot-out oder, wie gegen Australien, sogar mit einem Führungstreffer kurz vor Schluss.

Hennings Equipe steigerte sich also immer weiter in seine Vision, und immer fester wurde der Glaube an die eigene Prophezeiung. Das Team fügte sich exzellent zusammen, einzelne stachen dennoch in jedem Spiel heraus: Mal war es Mats Grambusch, mal Niklas Wellen, und im Finale wurde dann Moritz Trompertz zum auffälligsten Spieler - allerdings zusammen mit Torhüter Jean Danneberg, dem 20-Jährigen, der diesen Erfolg nach einem langen Shoot-Out im letzten Duell festhielt und deshalb auch für eine vielversprechende Zukunft des Deutschen Hockey-Bundes steht.