Von Gerald Kleffmann

Die Gabe des Roastings ist nicht jedem gegeben: Andere mit Worten zu grillen, zu braten, vorzuführen, wirkt schnell ehrverletzend. Dabei geht es bei dieser Kunstform, die einst der amerikanische Schauspieler und Sänger Dean Martin samt seiner Ratpack-Gesellen kultivierte, genau darum: jemandem zu huldigen. Bester Roaster war der Komiker Don Rickles, der bei einer Ehrung für den Regisseur Martin Scorsese sagte: "Wenn man sich deine Filme ansieht - keiner war gut!" Zuhörer im Saal wie Robert DeNiro und Sharon Stone weinten vor Lachen, und so ähnlich ergeht es heute Hobbygolfern, die Videos an Max Homa schicken und bitten, der Profi möge sich mal ihren Schwung ansehen. Homa packt seine Bratpfanne dann bei Twitter aus und ist auf diese Weise zu einer Kultfigur geworden. Ein Fan ehrte ihn gar als "Don Rickles der Schwunganalyse", und falls Tiger Woods nicht von den Talenten dieses 30 Jahre alten Kaliforniers wusste, weiß er es seit Sonntag.

Homa gewann den Wettkampf Genesis Invitational, bei dem Woods als Turnier-Gastgeber im Riviera Country Club in Los Angeles fungierte. Und so kam es, dass Homa den Grill anwarf. "Ich habe Tiger heute schon gesehen, allerdings war ich zu ängstlich, ihn anzusprechen. Jetzt ist er gezwungen, mit mir zu sprechen", sagte der Sieger in seiner unnachahmlichen ironischen Art und ergänzte per Tweet: "Ich habe Dutzende Jahre versucht, dass mir Tiger einmal die Hand abklatscht im Riviera, und heute übergibt er mir den Pokal, hahaha was für eine Welt!" Woods selbst ließ diese Sätze unkommentiert, er hatte in einem CBS-Interview ohnehin klar gemacht, dass ihm gerade nicht zum Lachen zumute ist. Zum fünften Mal hatte er jüngst einen Eingriff im Rücken hinnehmen müssen. Ob er, der 15-malige Major-Champion, für das Masters im April fit werde? Da meinte er nur: "Gott, ich hoffe es." Er sah nicht gut aus.

45 Jahre alt ist der einstige Überflieger, der 2019 nochmals in Augusta triumphiert hatte. Damals keimte im Golf, das dank Woods zu einem Multi-Millionenbusiness erwuchs, die Hoffnung, die berühmteste Figur dieses Sports werde sich wieder einreihen in die Dramaturgien, wenn sonntags Siege ausgezockt werden. Doch der Trend spricht dagegen: 2018 nahm Woods an 18 Turnieren teil, 2019 an zwölf, 2020 an sieben. Als er im Dezember mit Charlie, 11, bei einem Vater-Sohn-Event abschlug, schwärmte er bereits von neuen Prioritäten. Nun sagte er, und es klang alarmierend: "Ich habe nur einen Rücken."

Oft wird Woods wohl nicht mehr als Spieler auftreten. Immerhin, sein Erbe ist bei Draufgängern wie Dustin Johnson, Rory McIlroy, Bryson DeChambeau in fähigen Händen. Doch als Konkurrent wird Woods vorerst nicht mehr gesehen. Späße wie von Homa hätte früher keiner gewagt. "Ich weiß nicht, was mein Plan ist", gab Woods zu. Eine einmalige Karriere ist im Inbegriff, allmählich zu versanden. Was aber nicht heißt, dass er von der Bildfläche verschwände. 2023 könnte er, heißt es, beim Ryder Cup in Rom dabei sein. Als Kapitän.