Von Claudio Catuogno

In den Wochen vor unserer Abreise nach Japan hatten wir nicht selten den Eindruck, den Japanern wäre es lieber, wir kämen nicht. Würden sie uns sonst ständig diese Dokumente zumailen, die sich nicht öffnen lassen, und diese Apps aufzwingen, die ohne die Dokumente, die sich nicht öffnen lassen, nicht funktionieren? Und man konnte es den Japanern ja auch gar nicht verdenken: Jeder Olympia-Reisende war ein potenzieller Virus-Einschlepper. Je mehr davon man vergrault, desto sicherer die Spiele.

Aber wenn man dann da ist, wird die Skepsis immer schnell überlagert von den persönlichen Begegnungen. Und jetzt muss man sagen: Wo sonst sollte man sich derart willkommen fühlen wie in Japan?

Es ging schon nach der Landung am Flughafen los, dort stand gleich beim Shuttlebus die erste der vielen Tausend Olympia-Freiwilligen und stellte die berühmte Frage: "Where are you from?" - "Germany." Ah, Germany, sagte die Frau, und dann etwas, was zunächst wie "very bad flight" klang, sehr schlechter Flug, sich aber dann als "very bad flood" herausstellte. Sehr schlimme Flut. Die Frau hatte die Bilder von den Überschwemmungen in Deutschland im Fernsehen gesehen. "I am very sorry", sagte sie.

Oder diese Begegnung vor dem Pressezentrum, zwei Wochen später, aber keine einzige Freundlichkeitsebene tiefer. Es schüttete, und der Bus ins Athletendorf wartete 20 Meter entfernt. Man nahm also Anlauf, um durch den Regen zu sprinten, da rief von hinten jemand: "Stopp!" Ein junger Mann eilte herbei, in eine Ganzkörperfolie gehüllt, und winkte mit einem Regenschirm. Mit dem brachte er einen trocken zum Bus.

Im olympischen Routinebetrieb sind auch die letzten Medaillen vergeben, aber für die eigentliche Höchstleistung hat es wieder kein Gold gegeben, und auch nicht genug Geld, um jetzt die Rechnungen zu bezahlen. Bloß warme Worte und ein paar Orden vom Oberolympier Thomas Bach. Die Japaner hätten mehr verdient gehabt.