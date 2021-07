Bei Olympia denkt unser Reporter immer an einen spontanen Mitternachts-Chor vor einem Bahnhof in London. Das wird sich in Tokio nicht wiederholen.

Von Claudio Catuogno

Olympia! Als erstes ist da immer die Erinnerung an "Hey Jude". Ein später Abend im Olympiapark von London, Sommer 2012, eine riesige Menschenmenge ergoss sich aus Stadion und Schwimmhalle in Richtung Bahnhof. Menschenstau. Kein Vor, kein Zurück, mehr als eine Stunde lang. Irgendwann hatte eine Ordnerin die Idee, ein Smartphone an ihr Megafon zu halten und Musik abzuspielen, aber weil bei Olympia ja Regeln gelten, wenn auch nicht für alle, wurde die Mitternachtsparty von anderen Ordnern gleich wieder abgebrochen. Also mussten die Menschen selber singen.

Erst war da nur ein feines Summen, dann schwoll es an, und bald sangen alle "Hey Jude", die inoffizielle Hymne der in vielerlei Hinsicht fantastischen Spiele von London. Die Schlange war jetzt ein Chor aus tausend Kehlen: "Naaaa, naa naa, nannannaaanaaaa ..."

Nun also wieder Olympia, diesmal Tokio, und eines kann man jetzt schon sagen: Singen werden wir dort nicht. Wegen der Aerosole. Die Ordner werden damit ausgelastet sein, jedem jederzeit ein Fieberthermometer an die Stirn zu halten, und für Menschenschlangen werden die Menschen fehlen. Die größte Bühne des Sports - aber kein Publikum? Tja, was will man machen. Hinfliegen, hinsehen, hinhören, aufschreiben. Aber nicht singen, außer mal heimlich unter der FFP2-Maske.