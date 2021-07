Von Claudio Catuogno

Detailansicht öffnen Pizza Hawaii: Lecker - oder ein Verbrechen an der italienischen Küche? (Foto: Imaginechina-Tuchon/Imago)

Liebe Uefa, wir müssen hier mal was zur Anzeige bringen. Politische Botschaften sind in deinen Stadien doch verboten, oder? Du bist politisch neutral, korrekt? Der Autokrat in Baku ist dir genauso lieb und teuer wie der Schwulenhasser in Budapest, gell? Schön und gut, Uefa, aber dann hast du beim Finale wohl nicht richtig hingeguckt! Und hinterher auch nicht, denn das Plakat, um das es hier geht, wird ja längst politisch instrumentalisiert; ein Bundestagsabgeordneter der Linkspartei kommentiert zum Beispiel bei Twitter: "Was heute Abend wirklich zählt...". Hörst du die Häme? Alleine das erfüllt den Anfangsverdacht, dass hier deine heiligen Statuten verletzt wurden, die Frage wäre jetzt nur noch, wie das zu sanktionieren ist, dieser italienische Fan in Wembley und sein riesiges Schild mit der Aufschrift: "STOP PUTTING PINEAPPLE ON PIZZA."

Nein, es geht hier nicht nur um Essen! Es ist eine hochpolitische Sache, wenn man uns jetzt auch noch die Pizza Hawaii verbieten will! Was kommt als nächstes? Kein Parmesan zu Meeresfrüchten? Spaghetti am Tellerrand rollen, nicht auf dem Löffel? Spritz immer mit Prosecco, nie mit Weißwein? Wenn erst mal der italienische Küchen-Imperialismus in deine Arenen Einzug gehalten hat, werden die Menschen zu Tausenden fordern, nie mehr fette Würste, verbrannte Tomaten oder gebackenen Schweineblutpudding zum Frühstück essen zu müssen! So viel Freiheit kann niemand wollen!

Und, ach ja: Prophylaktisch beantragen wir hiermit, auch folgende Botschaft in deinen Stadien zu untersagen: "No tennis socks in Birkenstocks!" Könnte ja sein, dass das mal jemand bei einem Deutschland-Spiel fordert.