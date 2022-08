Von Ralf Tögel

Wenn man, wie es sich für diese nachhaltige Multi-EM gehört, zu der Veranstaltung mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreist, wird man den Olympiapark über die Brücke auf dem Walter-Bathe-Weg erreichen. Bald ist der im See platzierte Jubiläums-Pavillon zu sehen, Teil der Sonderausstellung, die den sportlichen Bogen von den Olympischen Spielen 72 zu den Championships schlägt. Der richtige Zeitpunkt, um sich den seligen Otto "Otl" Aicher in Erinnerung zu rufen. Der hat das Corporate Identity der Spiele erfunden und damit maßgeblich das Erscheinungsbild des Olympiaparks bestimmt. Und Aicher hat aus gutem Grund die Farben Rot und Schwarz aus seinem Konzept verbannt, das waren die Farben der Nazi-Spiele von 1936. Aichers Farben sind hell, leicht, freundlich, München ging als Regenbogen-Olympia in die Geschichte ein.

Und dann das: Auf dem Weg zum Stadion leuchtet ein knallroter Eiswagen in der Sonne, ein Stückchen weiter der schwarze Bierwagen einer Münchner Brauerei. Gemach, gemach, alles nur temporär und am Montag wieder verschwunden. Wie genau es die Olympiapark GmbH mit Aichers Erbe nimmt, erzählen die Bratwurststände: Aus schwarzen Wägen mit roter Schrift wurde hellgrau mit weiß. Mit den olympischen Ringen auf dem Dach der kleinen Olympiahalle war es allerdings nicht ganz so einfach, der rote und der schwarze dürfen nicht einfach in ein schickes Pastelltürkis oder ein freundliches Beige umlackiert werden, darüber wacht das IOC. Auch aus der Idee der Park-Betreiber, die Ringe innen dezent in ihren Farben zu beleuchten, wurde nichts. Denn die stehen frei und von hinten gesehen, also spiegelverkehrt, würde die Farbreihenfolge, die bekanntlich für die Kontinente steht, nicht mehr passen. Also strahlen sie nun edelstahlsilber, auch ganz hübsch.

Die Legende, dass es nur noch weiße Bratwürste zu kaufen gibt, hat der Überprüfung im Übrigen nicht standgehalten. Es gibt auch rote, die darf man auch so bestellen. Würde auch unappetitlich klingen: eine braune Wurst mit Senf, bitte.