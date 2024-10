Top-Talent Justin Engel gilt als großer Hoffnungsträger im deutschen Männertennis - und setzt auf dem Weg nach oben nun auf einen prominenten Coach. Wie am Freitag bekannt wurde, schließt sich der Ex-Profi Philipp Kohlschreiber dem Trainerteam rund um den Vater des 17 Jahre alten Nürnbergers an. Sein Ziel sei es, „das Beste aus Justin herauszuholen“, sagte Kohlschreiber, 41, bei Sky und sprach von der „spannendsten Aufgabe in Deutschland – vielleicht momentan sogar weltweit“. Es sei für den ehemaligen Weltranglisten-16. „eine große Ehre“.