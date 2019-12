In guten wie in schlechten Zeiten: Werder-Trainer Florian Kohfeldt stellt sich auch nach der 0:5-Niederlage gegen Mainz den Anhängern in der Ostkurve.

Die Defätisten unter den Bremer Fußballanhängern, auch die gibt es, wissen momentan nicht so recht, ob sie mehr Hamburg oder mehr Stuttgart sind. Steigt ihr Herzensklub Werder eher ab wie der HSV, als Endstation eines langen, schmerzhaften Weges, der stetig talwärts führt? Oder doch so wie der VfB, der in der vergangenen Saison auch mit dem angeblich besten Kader der Neuzeit und den Träumen von Europa gestartet war und erst in Liga zwei wieder aufwachte?

Die Bremer spielen eine sehr verwirrende Runde, wobei von "spielen" zuletzt keine Rede mehr sein konnte. Das seit der Einsetzung des Trainers Florian Kohfeldt, 37, im Herbst 2017 so ballsichere, kombinationsstarke und torgierige Team hat sich in einen verunsicherten, fahrigen und müden Abstiegskandidaten verwandelt, wobei der Schleier vor dem wahren Zustand erst in den letzten drei Spielen fiel.

Bis zur Heimniederlage gegen Paderborn (0:1) schien lediglich das offensiv formulierte Ziel einer Europaliga-Platzierung etwas verrutscht zu sein - aus Gründen, die Trainer Kohfeldt bei Teambesprechungen in der Regel rechts oben auf die Taktiktafel pappt: Dort stehen die Namensschildchen der verletzten Spieler. Es waren sehr viele Schildchen.

Doch die Niederlage gegen die bis dahin auswärts sieglosen Ostwestfalen, dann der 1:6-Tsunami von München und vor allem das 0:5 gegen den Tabellennachbarn aus Mainz, für das man das abgewetzte Wort einer "epischen" Niederlage gebrauchen darf, haben alles verändert. Plötzlich hat Werder Bremen die schwächste Bilanz seiner Bundesliga-Zugehörigkeit nach einem 16. Spieltag in der Vereinschronik stehen. Kümmerliche 14 Punkte gab es dann und wann zwar schon einmal, aber noch nie 40 Gegentore. "An etwas Vergleichbares kann ich mich nicht erinnern", sagte Aufsichtsratschef Marco Bode, der starke Mann im Verein, nach dem Debakel gegen Mainz. Bode gehört Werder Bremen als Spieler und Funktionär seit 31 Jahren an.

Bis vor kurzem war Kohfeldt die Antwort auf alles

Verletzungspech allein reicht nicht mehr aus als Erklärung für diesen Zerfall einer Idee. Denn weniger ist es nicht, was gerade an der Weser passiert. Kohfeldt, den Bode und Sportchef Frank Baumann gezielt für den Cheftrainerposten aufgebaut hatten, den sie nicht rausschmissen, obwohl er Assistent seines kläglich gescheiterten Vorvorgängers Viktor Skripnik war, soll eine Ära begründen. Endlich wieder ein Trainer, der zum Verein passt, der offensiven Fußball spielen lässt, eine unverwechselbare Spielphilosophie implementiert. Endlich wieder ein Trainer, bei dem sich die Chefs eher Sorgen machen dürfen, welcher Top-Klub ihn dereinst wegholen wird, und nicht Angst haben müssen, ob sie sich die Abfindung bei Rausschmiss überhaupt leisten können.

Florian Kohfeldt war bis vor zwei Wochen die Antwort auf alles. Vielleicht nur in Erinnerung an die guten alten Zeiten unter Thomas Schaaf und Otto Rehhagel, die jeweils 14 Jahre lang als Cheftrainer auf der Bremer Kommandobrücke standen; wahrscheinlich aber aus echter Überzeugung stattete der Klub Kohfeldt schon nach seiner zweiten Spielzeit mit einem Langzeitvertrag aus: Bis 2023 sollte der im Bremer Umland geborene Coach vollenden dürfen, was er bereits aufgebaut zu haben schien. Kohfeldt hatte Werder in der vergangenen Saison die beste Punktebilanz seit zehn Jahren beschert, und nur eine perfide Gemeinheit der Tabellen-Arithmetik verhinderte, dass 53 Punkte nicht zum Erreichen eines europäischen Wettbewerbs reichten. Dazu kamen Pokalspiele gegen Dortmund und Bayern wie aus vergangener Zeit, nämlich auf Augenhöhe.

Anders als seine wie auch er selbst von der U 23 in die erste Mannschaft beförderten Vorgänger Alexander Nouri und Viktor Skripnik bekam Kohfeldt das volle Vertrauen. Nach seinen Vorstellungen wurde die Infrastruktur der Trainingseinrichtungen umgestaltet, die medizinische Abteilung, das Fachpersonal für den Übungsalltag. Der Trainer, schwärmt Sportchef Baumann noch jetzt, "investiert sehr viel", so viel, dass nun die Mannschaft gefordert sei, ihm etwas zurückzugeben. Es sei, so Baumann am Donnerstag, die Aufgabe der Spieler, sich in die richtige Verfassung für das Spiel beim 1. FC Köln zu bringen. Dort kämpfen die Bremer am letzten Hinrundenspieltag darum, nicht auf einem Abstiegsplatz überwintern zu müssen.