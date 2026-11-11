Die Sonne hatte am Mittwochmorgen Mühe, sich durch die Nebelbänke am und oberhalb des Königssees zu kämpfen. Doch je weiter man die Eisarena hochlief, je mehr Kurven man hinter sich ließ, desto klarer wurde der Blick – hinauf zum 1300 Meter hohen Grünstein, hinüber zum Hohen Göll. Zumindest im ersten Durchgang dieser sehr besonderen deutschen Rodelmeisterschaften öffnete sich der Himmel, im zweiten zog er wieder zu. Die Szenerie passte zur Wiedereröffnung der Bob- und Rodelbahn am Königssee , der Jahre voller Licht, aber auch Schatten vorausgegangen waren: Seit ihr oberster Teil in der Nacht auf den 18. Juli 2021 von einer Sturzflut und einer Gerölllawine einfach weggespült worden war.

Zehntausende Kubikmeter Geröll und Schlamm zerstörten damals den Herrenrodelstart, das obere Startgebäude und die ersten 300 Meter der Bahn bis etwa Kurve fünf.

Bobbahn am Königssee : Die Schlange unter dem Watzmann ist zurück Vor fünf Jahren wurde die Kunsteisbahn am Königssee von Wassermassen und Gerölllawinen zerstört. Nun wird sie wiedereröffnet. Eine Geschichte von Tränen, Klagen und einem langen Kampf – der nun ein Happy End findet. SZ Plus Von Sebastian Winter, Königssee ...

Passend zum Anlass gewann Felix Loch vom ortsansässigen RC Berchtesgaden am Mittwoch den deutschen Meistertitel. Im ersten Durchgang hatte der mit drei Olympiasiegen und 14 Weltmeistertiteln dekorierte 37-Jährige noch ein paar Tausendstel Sekunden hinter dem Doppel-Olympiasieger von Cortina d’Ampezzo, Max Langenhan, gelegen. Doch dann gelang ihm ein nahezu perfekter zweiter Lauf an die Spitze.

„Es war ein spannendes Rennen, mit sehr, sehr guten Bedingungen, obwohl es so warm war. Jetzt wird’s Zeit, dass der Weltcup losgeht“, sagte Loch. Aber es ging ihm noch um so viel mehr: „Der deutsche Meistertitel ist natürlich schön. Aber was mich mehr freut, ist, dass wir hier auf unserer Bahn wieder fahren können, in der Vorbereitung Dinge ausprobieren können. Und dass die Kinder hier wieder trainieren können. Es sind ganz, ganz viele Sachen, die in den letzten Jahren hier nicht möglich waren.“

Olympiasiegerin Julia Taubitz, die bei den Frauen souverän neue deutsche Meisterin wurde, hatte ein ähnliches Gefühl: „Ich freue mich unglaublich, dass es hier wieder zum Fahren geht. Königssee ist eine meiner Lieblingsbahnen, für mich war es wichtig, hier in meiner Karriere noch mal fahren zu dürfen.“

Auch Tobias Wendl und Tobias Arlt, die erfolgreichsten deutschen Wintersportler, dekoriert mit sieben Olympia-Goldmedaillen, ließen sich den Auftritt auf ihrer Heimbahn am Königssee nicht nehmen – selbstverständlich gewannen sie ebenfalls den Titel. Arlt sagte im Anschluss: „In unserem Wohnzimmer wieder Rennen zu fahren, tut so gut.“

Zur Wiedereröffnung kommt auch Markus Söder

Die deutschen Meisterschaften im Skeleton waren schon am Wochenende absolviert worden, es war das erste offizielle Rennen auf der Bahn. Corinna Leipold und Felix Keisinger, beide vom WSV Königssee, gewannen die Titel auf ihrer Heimbahn. Die Ehre der ersten Testfahrt nach mehr als fünf Jahren Pause hatte zuvor Doppel-Olympiasieger Johannes Lochner im Zweierbob mit Schönaus Bürgermeister Stefan Kurz gehabt.

Solche nationalen Titelkämpfe laufen meist eher unter dem öffentlichen Radar, zumal in zwei Randsportarten, die abseits der Winterspiele ohnehin nur selten im Fokus stehen. Aber am Mittwoch war auf jedem Meter entlang der 1240 Meter langen Bahn zu spüren, wie sehr Sportler, Trainer, aber auch der Nachwuchs auf diesen Tag hingefiebert hatten. Erwachsene wie Jugendliche hatten während des Wiederaufbaus auf andere Bahnen ausweichen müssen, in Innsbruck steht die nächste, die anderen drei deutschen Bahnen sind fast Tagesreisen entfernt.

Der Schnellste: Felix Loch rast am Königssee zum deutschen Meistertitel. Wassmuth/Fotostand/Imago

Es war zugleich ein Feiertag mit viel Folklore, mit Prominenz aus Sport, Gesellschaft und Politik, der bayerischer kaum hätte sein können. Angefangen mit der Rede des Ministerpräsidenten Markus Söder, der den Spagat versuchte zwischen eigenem Sportempfinden („Ich würde lieber zu einer Sportveranstaltung gehen als zu Wagner nach Bayreuth“), einem Loblied auf den Nachwuchs („Königssee ist die absolute Super-Talentschmiede“) und seiner Rolle als Fremdenverkehrsbeauftragter („Wir sind auch so ein Bilderbuchland“).

Die CSU-Granden Söder und Bayerns Innenminister Joachim Herrmann überreichten bei der Siegerehrung Medaillen und Blumensträuße, Tourismusministerin Michaela Kaniber die traditionellen Oaschpfeiferl, handgefertigte Holzpferdchen aus der Region Berchtesgaden. Loch versuchte sich gleich an einem Pfiff.

Bobbahn am Königssee wiedereröffnet : Weihwasser im Eiskanal Am Königssee ist die bei einem Unwetter teilweise zerstörte Bobbahn wiedereröffnet worden – mit viel freistaatlicher Politprominenz und echten Berühmtheiten aus dem Bob- und Rodelsport. Von Matthias Köpf ...

Dann wurde die Bahn gesegnet, das Band zerschnitten, der Landrat musste mit dem Bob hinabrasen, kam aber dem Vernehmen nach heil unten an. Später spielte die Blasmusik im VIP-Zelt zu Weißwurst und Brezn. Felix Loch packte sich gleich drei Würste auf den Teller, eine solche Fahrt durch den Eiskanal macht hungrig. Und er freue sich, sagte er noch, auf das Rodel-Weltcup-Finale Anfang März – am Königssee. Dort ist der künftige Herrenstart allerdings noch nicht fertig. Ab März 2027 soll er gebaut werden und bis Ende 2027 fertig sein, pünktlich zu den Rodel-Weltmeisterschaften Anfang 2028, als deren Schirmherr Söder am Mittwoch noch verpflichtet wurde.

Rund hundert Meter hinter Söder und den Feierlichkeiten war die Geschiebegeröllsperre zu erahnen, jenes tiefe Becken, das künftig Geröll, Schlamm und Steine davon abhalten soll, wie im Sommer 2021 ins Tal zu rauschen. Die mehr als 60 Millionen Euro, die die Sanierung kostet (ein Großteil davon fließt aus dem Wiederaufbaufonds des Bundes) wurden auch dafür verwendet, den Klingerbach zu zähmen.

Jener Bach, der die Katastrophe damals ausgelöst hatte, tröpfelt an diesem 11. November eher als dünnes Rinnsal durch sein neues, künstlich angelegtes Bett. An einem Tag, an dem die Jauchzer der Blaskapelle auch für etwas Größeres stehen: die Wiedergeburt eines Symbols für den deutschen Wintersport.