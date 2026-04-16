Zwei Tore, darunter das entscheidende in der Verlängerung, schon begannen die üblichen Namenswitzeleien: Berlin habe die Eisbären, aber Köln habe Bokk. Höhö. Kein Zweifel: Dominik Bokk war der Mann des Spiels am Mittwochabend im vierten Playoff-Halbfinalspiel der Deutschen Eishockey Liga zwischen den Kölner Haien und Titelverteidiger Berlin. Mit seinem zweiten Treffer nach 77:37 Minuten, locker aus dem Handgelenk mit 141 km/h ins Tor geschossen, sicherte der 26-Jährige dem Hauptrundenmeister aus Köln den 4:3-Sieg und den Ausgleich zum 2:2 in der Best-of-seven-Serie gegen den Titelverteidiger aus der Hauptstadt.