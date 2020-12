Von Frank Hellmann, Mainz

Irgendwo musste Markus Gisdol mit der Erlösung nach der Anspannung ja hin. Der Trainer des 1. FC Köln entschied sich spontan dazu, nach dem am Ende schwer erzitterten 1:0-Auswärtssieg beim FSV Mainz 05 die Hände in Boris-Becker-Manier zu Fäusten zu ballen und auf dem Rasen kurz in die Knie zu gehen. Er empfinde "große Freude über eine weitgehend stabile Leistung", sagte Gisdol hernach. Zugleich schwang viel Erleichterung mit, seinen Siegtorschützen Elvis Rexhbecaj nicht vor dessen entscheidender Aktion vom Feld genommen zu haben.

Der nach langer Zwangspause noch nicht fitte Altstar Anthony Modeste, 32, empfing bereits Anweisungen für seinen Einsatz - und eigentlich hätte der Fleißarbeiter Rexhbecaj, 23, Platz machen sollen. Der spurtete indes lieber noch mal nach vorne, nahm das Zuspiel von Ondrej Duda zwar nicht perfekt an, brachte den Ball dann aber mit einem anspruchsvollen Linksschuss im Tor unter (55.).

Detailansicht öffnen Nicht perfekt angenommen, aber perfekt vollendet. Der Kölner Elvis Rexhbecaj (Mitte) erzielt das entscheidende Tor gegen Mainz. (Foto: Alex Grimm/Getty Images)

Klar, dass Gisdol, 51, kurzerhand wieder umdisponierte. "Ich weiß nicht, ob die Spieler immer zur Seitenlinie schauen", erklärte der Kölner Fußballlehrer und fügte mit einem breiten Grinsen hinzu: "Vielleicht können wir das in Zukunft öfter so machen, dass wir einen Stürmer zu uns holen, und dann treffen wir."

Modeste stapfte zurück und kam erst fünf Minuten später für den 18-jährigen Jan Thielmann, derweil Matchwinner Rexhbecaj noch ein bisschen länger in den kanariengelben Auswärtstrikots weiterspielen durfte. Der vor einem Jahr vom VfL Wolfsburg ausgeliehene Allrounder verdiente sich mit vielen guten Aktionen mit und gegen den Ball das Prädikat als "Mitarbeiter des Tages" - kurzerhand umgetauft in "King Elvis". Solche Wortspiele kenne er schon, beschied der Matchwinner. Und weder sein Tor noch seine Leistung wollte der Profi, der im Alter von zwei Jahren mit der vor dem Kosovokrieg flüchtenden Familie nach Deutschland gekommen war, besonders gewürdigt wissen. "Es ist scheißegal, wer das Tor macht. Wir nehmen die drei Punkte mit nach Hause", sagte er. Reichte ja auch, dass sein Trainer ihm reichlich Komplimente machte: "Elvis ist für uns ein sauwertvoller Spieler. Er ist sich für keinen Weg zu schade." Und noch etwas gefällt Gisdol: "Man sollte nicht unterschätzen, wie gut er seine Mitspieler coacht. Er lebt Fußball. Er lebt unser Spiel."

Timo Horn hält den Sieg fest

Tatsächlich taugt die Kölner Nummer 20 gerade als Symbolfigur des Aufschwungs. Lernfähig und leidenschaftlich, willensstark und wehrhaft. Mit diesen Zutaten sehen die Rheinländer wieder gewappnet für den rauen Liga-Alltag. "Das Team hat unglaublich viel investiert. Fußballerisch war es nicht einfach", analysierte Gisdol. Mit seiner Systemumstellung auf eine Dreierkette, in der in Sava-Arangel Cestic, 19, der nächste Youngster in die Stammelf drängt, hat der gebürtige Schwabe parallel sein Ensemble stabilisiert und seinen Job gefestigt, nachdem in der Domstadt bereits Gerüchte über eine Rückkehr des Österreichers Peter Stöger die Runde machten.

Der im Rückblick vielleicht gar nicht mehr so sensationelle Auswärtssieg bei Borussia Dortmund (2:1) löste vor zwei Wochen die mentalen Blockaden. Gisdol empfahl jedoch keinerlei Überschwang: "Es ist noch nichts passiert. Es kann in alle Richtungen gehen." Trotz des Aufwärtstrends mit sieben Zählern aus den jüngsten drei Partien ist es nicht vollkommen abwegig, dass vor Weihnachten keine Punkte mehr dazukommen: Mittwoch steht das Derby gegen Bayer Leverkusen an, dann geht es zu RB Leipzig. "Wir wussten, wie wichtig dieses Spiel ist. Gerade vor den kommenden Partien war das ein ganz wichtiger Sieg gegen einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf", sagte Kapitän Timo Horn.

So abgeklärt der gebürtige Kölner die Gesamtlage zusammenfasste, so gekonnt hatte der Torhüter in der Mainzer Sturm-und-Drang-Phase gehalten, als die Gäste einer gelb-roten Karte gegen Duda (76.) bis in die fünfte Minute der Nachspielzeit in Bedrängnis gerieten. So blieben die Geißböcke erstmals seit 21 Spielen ohne Gegentor, was der tadellose Tormann Horn, 27, als persönlichen Befreiungsschlag verbuchen konnte. Eine "hervorragende" Vorstellung attestierte Gisdol dem zuletzt oft kritisierten Kölner Keeper: "Timo hat einen großen Schritt nach vorne gemacht. Es ist toll, ihn so zu sehen."