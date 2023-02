Von Milan Pavlovic

Einige Jahre lang waren die Choreografien der Kölner Fans aufregender und unberechenbarer als der Fußball der FC-Spieler. Das hat sich grundlegend erst unter der Führung des Trainers Steffen Baumgart seit Sommer 2022 geändert. Am Samstag aber, das war allen klar, würde das so oder so anders sein, denn zum 75. Geburtstag dieses selbsternannten Jeckenklubs warteten der Verein und die Zuschauer mit einer gigantischen, alle Tribünen umspannenden Choreografie auf. So etwas hat man in einem Stadion selten so gesehen.

Aus der Sicht der Gastgeber war es ein Jammer, dass danach noch Fußball gespielt werden musste. Denn ausgerechnet an diesem Festtag tauchte der VfL Wolfsburg im Müngersdorfer Stadion auf und entführte alle drei Punkte aus Köln dank eines ungefährdeten 2:0 (1:0)-Erfolgs, auf humorlose Art.

Man hatte das erahnen können, als Gästetrainer Niko Kovac vor dem Anpfiff schon mal frech am Jubiläumsschal von Steffen Baumgart zupfte, bevor dieser bei frostigen Bedingungen wieder im kurzärmeligen Hemd herumlief. Bald danach, es waren noch keine vier Minuten gespielt, führten die Wolfsburger 1:0, und selten konnte man so miterleben, was es bedeuten muss, wenn die Energiezufuhr in einem Stadion abrupt gekappt wird. Wie ihre Spieler auf dem Platz fanden die Zuschauer auf den Rängen fortan nie richtig in die Partie.

Vielleicht waren sie auch überrascht darüber, dass Baumgart vor dem Anpfiff auf den Personalnotstand hingewiesen hatte - etwas, dass man von ihm kaum je erlebt hat. In der Sache hatte er allerdings Recht, gleich ein halbes Dutzend Stammspieler musste passen. Der Ausfall von Florian Kainz, dessen Fackelflanken schwer vermisst wurden, wog besonders schwer. Nach dem frühen Gegentor drückte Köln 15 Minuten lang, presste vehement, aber die gefühlten 30 Ecken und 40 Flanken führten zu keiner wirklichen Chance. Im Sturm agierten Davie Selke und Steffen Tigges arg unglücklich (im ersten Durchgang kamen die beiden zusammen auf 17 Ballkontakte). Und wenn die Kölner mal ernsthaft zum Abschluss kamen (insgesamt drei Mal in 90 Minuten), hatte Gäste-Torwart Koen Casteels keine Mühe.

Wolfsburg zeigt sich effizient und profitiert von einem Torwartfehler und einem Elfmeter

Das war auf der anderen Seite anders, viel effektiver - und wurde in den beiden wichtigsten Szenen von den wichtigsten Kölner Stützen ungewollt assistiert: Torwart Marvin Schwäbe und Kapitän Jonas Hector. Jedenfalls wirkte der ehemalige Kölner Yannick Gerhardt fast peinlich berührt, als sein harmloser Linksschuss unter dem Körper des sonst so verlässlichen FC-Keepers Schwäbe durchrutschte - vielleicht der erste peinliche Fehler von Schwäbe in dieser Saison. "Marvin hat mir gesagt, er hat den Ball zu spät gesehen. Ich hatte ihn gar nicht richtig getroffen", sagte Gerhardt, deshalb war der Schütze doppelt überrascht von seinem Erfolg; Schwäbe sagte bei Sky, er könne sich "gut vorstellen, dass das merkwürdig aussah".

Detailansicht öffnen Wer braucht denn noch Instagram, Twitter oder ähnliches, um persönliche Botschaften zu übermitteln? Wolfsburgs Elfmeter-Torschütze Maximilian Arnold kündigt Nachwuchs im Hause Arnold an. (Foto: Revierfoto/Imago)

Seiner Mannschaft, erklärte Gästetrainer Niko Kovac stolz, sei es danach gut gelungen, "die Mitte zuzumachen", und über die Flügel waren die Gastgeber eben nicht gut genug aufgestellt. "Wir waren relativ präsent", kommentierte Wolfsburgs Kapitän Maximilian Arnold das Ende der kleinen Wolfsburger Minusserie mit vier sieglosen Partien. Bei seinem Elfmeter - den Hector mit einem ungeschickten Klärungsversuch verursacht hatte - habe er "doppelt unter Druck" gestanden, nachdem er vor zwei Wochen gegen Schalke 04 einen Strafstoß noch "wie ein Blinder" vergeben habe. Aber diesmal löste er die Aufgabe cool und konnte deshalb mit Wonne über die wirklich wichtigen Dinge in seinem Leben berichten: Nach zwei Söhnen sei nun eine Tochter auf dem Weg - danach, habe ihm seine Gattin bereits angekündigt, sei "unten geschlossen".