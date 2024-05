Um kurz vor halb Sechs beendete der Pfiff von Schiedsrichter Deniz Aytekin das Drama, das sich zuvor am Samstag im Kölner Stadion abgespielt hatte. Er machte das Ergebnis, einen 3:2 (2:1)-Heimsieg des FC gegen Union Berlin nach 0:2-Rückstand, amtlich. Und er ließ das Schreckensszenario aus Sicht Kölns nun doch nicht Wirklichkeit werden: Sie steigen noch nicht in die zweite Bundesliga ab, sie leben noch, zumindest bis kommenden Samstag, bis zum 34. Spieltag. Und Union ist nun wieder in akuter Abstiegsnot. Köln spielt in einer Woche in Heidenheim und muss dort erneut gewinnen, Union empfängt zu Hause den SC Freiburg.

2018 musste der Effzeh zum letzten Mal hinab, damals besiegelte am 32. Spieltag eine 2:3-Niederlage gegen den SC Freiburg den Sturz ins Tal der Tränen. Mit lediglich 22 Punkten war es damals die schlechteste Saison des Vereins in der Bundesliga. Fünf Pünktchen mehr hat Köln nun vor dem letzten Spieltag gesammelt. "Hier ist vieles erstligareif", sagte Kölns Ex-Stürmer Patrick Helmes in der Halbzeitpause bei Sky, "nur eben die Mannschaft nicht."

Auch der Instagram-Abteilung des 1. FC Köln war der Ernst der Lage an diesem 33. Spieltag völlig bewusst gewesen. "Um jeden Meter kämpfen, bis zur letzten Sekunde! Greift die Chance am Schopfe, Jungs!", hatte sie auf ihrem Kanal geschrieben und dazu ein Bild von Abwehrchef Julian Chabot gestellt, ausgestattet mit eindringlicher Leidensmiene. Bei fünf Punkten Rückstand des Tabellen-17. auf den Relegationsplatz vor dem Spiel durfte man ja eigentlich gar nicht mehr von einer Chance sprechen. Köln musste gewinnen, und auch am letzten Spieltag müsste sich auch noch wirklich alles für die Mannschaft von Trainer Timo Schultz fügen. Es gab also nur noch eine Mini-Chance, die sich ihnen gegen Union Berlin bot. Aber der Instagram-Aufruf, er bewahrheitete sich im Wortsinn.

Die Anspannung der Kölner Fans hielt zunächst genau 18 Minuten. Danach wich sie Totenstille. Denn in der 15. Minute traf nach einem Eckball Robin Knoche für Union per Kopf zum 1:0. Es war mal wieder eines dieser Standardtore, die Köln viel zu oft in dieser Saison kassiert. Zwei Minuten später folgte schon das nächste Unglück. Wieder Eckball Berlin, und Rani Khedira köpfte den Ball Kölns Faride Alidou im Sechzehner an die über dem Kopf befindliche Hand - Aytekins Elfmeterpfiff folgte nach dem Videostudium. Kevin Volland nahm sich den Ball und drosch in mittig ins Kölner Herz - 2:0 für Union. Jonas Hector, früherer Kölner Kapitän und seit seinem Rücktritt nach der vergangenen Saison schmerzlich vermisste Identifikationsfigur, verfolgte das Drama auf der Tribüne. Und war vermutlich etwas neidisch auf seinen kleinen Sohn, der auf ihm lag - und die Gegentore verschlief. Toni Schumacher, eine weitere Kölner Legende, zeterte.

Ein bisschen Hoffnung keimte erst wieder auf in Müngersdorf, als Kölns Kapitän Florian Kainz in der 45. Spielminute per Foulelfmeter zum 1:2 traf. Nur wer sollte nun die beiden weiteren Tore, die das sportliche Überleben bedeuten würden, machen? Zunächst nicht der unglückliche Alidou, dem es gelang, den Ball aus fünf Metern mit links freistehend über das Tor zu schieben. Berlin war danach näher dran am 3:1 als Köln am Ausgleich, Robin Gosens traf per Kopf die Latte (67.).

Doch dann, ja dann passierte Unglaubliches. Erst fiel der Ausgleich durch Steffen Tigges (87.) per Kopf. Doch das reichte ja nicht. Köln rannte an, Müngersdorf bebte wieder. Und als Damion Downs in der 94. Minute, einen Wimpernschlag vor dem Ende der Nachspielzeit, in Berlins Fünfmeterraum eindrang und den Ball per Kopf ins Tor bugsierte, brachen alle Dämme in Köln. "Vor fünf Minuten waren wir abgestiegen, jetzt sind wir wieder mittendrin", sagte Kölns Timo Hübers nach dem Spiel: "Wir sind körperlich und mental am Ende."

SC Freiburg - 1. FC Heidenheim 1:1 (1:1), Tore: 1:0 Ritsu Doan (29.), 1:1 Kevin Sessa (38.)

"Es ist uninteressant. Es interessiert nicht, ob der Streich noch drei Jahre da ist oder geht. Null. Es ist nur das Spiel interessant", sagte vor dem Spiel der Mann, der natürlich an diesem Tag der interessanteste war. Nach zwölf Jahren coachte Christian Streich sein vorerst letztes Heimspiel im geliebten Freiburg, aber weil seine Mannschaft noch die Chance auf den Europapokal hat, wollte er kein Aufheben drum machen. Wahrscheinlich hätte er auch sonst kein Aufheben drum machen wollen.

Das Spiel begann beruhigend für Streichs immer angespannte Nerven: Roland Sallai weigerte sich, einen eigentlich schon verloren geglaubten Ball verloren zu geben und flankte auf den Kopf von Ritsu Doan. So sehr Streich das Tor gefallen haben dürfte, so sehr wird er sich über das Gegentor geärgert haben. Da durfte nämlich Kevin Sessa ohne größere Umstände durch die SC-Defensive marschieren. In der zweiten Halbzeit wäre das Tor für Freiburg mehr als verdient gewesen: Erst bugsierte Manuel Gulde den Ball an den Pfosten, den Abpraller hätte Michael Gregoritsch verwerten müssen. Kurz darauf knallte Vincenzo Grifo einen Fernschuss an die Querlatte. Der Ball wollte nicht rein, Freiburg war klar die bessere Mannschaft - doch ein Sieg zum Abschluss blieb Christian Streich verwehrt.

Detailansicht öffnen Kann es nicht fassen, dass kein Ball reingeht: Christian Streich. (Foto: Alex Grimm/Getty Images)

Borussia Mönchengladbach - Eintracht Frankfurt 1:1 (1:1), Tore: 1:0 Robin Hack (9.), 1:1 Junior Dina Ebimbe (35.)

Es ist immer noch Unglaubliches möglich: Eintracht Frankfurt, die Mannschaft, die bislang nur elf ihrer 33 Ligaspiele gewonnen hat, kann sich noch für die Champions League qualifizieren! Dafür müsste der BVB sowohl im Endspiel der Königsklasse Real Madrid schlagen als auch Bundesligafünfter werden. Es ergibt sich nun die kuriose Situation, dass, je nach Ergebnis des Spiels zwischen Mainz und Dortmund am Abend, Frankfurt am 34. Spieltag gegen Leipzig eine Niederlage helfen würde, damit RB vor der Borussia bleibt. Durch die Ergebnisse der Konkurrenz ist die Eintracht aber schon jetzt nicht mehr von Platz sechs zu verdrängen. Die Qualifikation zur Europa League ist sicher.

Das Spiel ist schnell erzählt: Robin Hack, Gladbachs Bester seit Wochen (acht Tore in den vergangenen neun Spielen), machte erneut seinen Job und traf zur Führung. Dann übernahm die Eintracht die Initiative, drängte auf den Ausgleich und war damit erfolgreich. Der immer stärker werdende Hugo Ekitiké legte per Hacke ab auf Dina Ebimbe. Gladbach hingegen steckt, je nach Ergebnis in Mainz, weiter in Abstiegsgefahr.

RB Leipzig - SV Werder Bremen 1:1 (0:1), Tore: 0:1 Nicolas Seiwald (36., Eigentor), 1:1 Benjamin Sesko (61.)

Detailansicht öffnen Hat einen Lauf: Benjamin Sesko. (Foto: Hendrik Schmidt/dpa)

Auch der SV Werder hoffte noch auf Europa, doch diese Chance lebt nach dem 1:1 in Leipzig nur noch dann, wenn die TSG Hoffenheim am Sonntag in Darmstadt stolpern sollte. Dabei köpfte Nicolas Seiwald, Ersatz für den erneut am Kreuzband verletzten Xaver Schlager, zunächst vor Bremens Nick Woltemade den Ball ins eigene Tor. Die Führung war verdient, Leipzig agierte - obgleich es für RB um nichts mehr geht - in einem Heimspiel extrem passiv. Das änderte sich nach der Pause. Benjamin Sesko traf in seinem sechsten (!) Bundesligaspiel nacheinander. Der Slowene ist ein Spieler, den man sowohl für die kommende Saison als auch bei der EM im Sommer auf dem sogenannten Zettel haben sollte.