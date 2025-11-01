Im Kölner Hauptbahnhof ist es zu einer Massenschlägerei zwischen Anhängern des FC Schalke 04 und von Borussia Dortmund gekommen. Nach Angaben der Bundespolizei waren am frühen Samstagmorgen „insgesamt jeweils 340 Anhänger der beiden Vereine beteiligt“. Die Polizei bestätigte damit einen Bericht der „Bild“.Während die Dortmunder Fans nach der Rückreise vom Auswärtsspiel beim FC Augsburg auf ihre Weiterfahrt warteten, fuhr auf dem Nachbargleis ein Zug mit Schalke-Anhängern vorbei. Diese befanden sich auf dem Weg zum Auswärtsspiel beim Karlsruher SC. Der Zug der Schalker wurde durch eine Notbremsung im Bahnhof gestoppt – daraufhin stürmten zahlreiche Anhänger beider Lager aus ihren Zügen und gingen aufeinander los.

Die Bundespolizei setzte Pfefferspray und Schlagstöcke ein, um die Gruppen zu trennen. Ein Polizist wurde dabei verletzt. Die Fans konnten in ihre Züge zurückgedrängt werden, die Fahrten wurden fortgesetzt. Festnahmen gab es nach Polizeiangaben nicht. Die Ermittlungen dauern aber an, unter anderem werden Videoaufnahmen ausgewertet.

Festnahmen in Berlin

Auch beim Hochrisiko-Spiel zwischen Hertha BSC und Dynamo Dresden in der 2. Fußball-Bundesliga gab es eine Konfrontation von Fans der beiden Vereine. Angaben der Polizei zufolge versuchten mehrere Hundert Fans aus beiden Lagern, auf dem Oberring aufeinander zuzulaufen. Sie wurden durch Polizeikräfte und Ordner aufgehalten. Es gab rund 30 Festnahmen. Gründe waren laut Polizei vorrangig tätliche Angriffe, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzungen.

Hooligans am Samstag im Berliner Olympiastadion. (Foto: Andreas Gora/Andreas Gora/dpa)

Bereits vor einer Woche war es im Hauptbahnhof in Hannover zu einer Auseinandersetzung zwischen zahlreichen Anhängern des FC St. Pauli und des VfL Wolfsburg gekommen. Dabei kam es zu Flaschenwürfen und Körperverletzungen, ehe die Polizei eingreifen konnte.