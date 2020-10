Kein Durchkommen: Rafael Czichos will an Frankfurts André Silva vorbei

Bereits seit siebeneinhalb Monaten hat der 1. FC Köln in der Bundesliga nicht mehr gewonnen. Immerhin drehen die Rheinländer gegen Eintracht Frankfurt in der zweiten Halbzeit auf und holen den ersten Punkt der Saison.

Von Ulrich Hartmann, Köln

Wer hätte gedacht, dass man die Staus am Stadion mal vermissen würde? Der Sportdirektor Horst Heldt verriet am Sonntag, ihm fehle der "sonst übliche Stau" vor und nach den Heimspielen des 1. FC Köln. Für leidenschaftliche FC-Fans gibt es aber noch mehr Verluste im Inzidenz-bedingt wieder fast leeren Stadion im Stadtteil Müngersdorf: erstens die auf allen vier Tribünenseiten mitgesungenen kölschen Lieder, und zweitens die drunten auf dem Rasen gewonnenen Spiele. Auffällig ist es ja schon, dass Köln saisonübergreifend nun bereits seit 14 Spielen und seit siebeneinhalb Monaten in der Bundesliga nicht mehr gewonnen hat.

Durch ein 1:1 (0:1)-Unentschieden am Sonntag gegen Eintracht Frankfurt gelang den Rheinländern im vierten Saisonspiel zwar immerhin der erste Punkt, aber allzu euphorisch hätte Heldt auch dann hinterher wohl nicht im Stau gestanden.

Kölns Coach Markus Gisdol erweckt demonstrativ nicht den Eindruck der Verängstigung

Die Frankfurter verpassten es durch eigene Nachlässigkeit, mit Tabellenführer RB Leipzig gleichzuziehen. Sie hätten sich dann auf ein echtes Spitzenspiel freuen können am kommenden Samstag beim FC Bayern. So stellen sie sich in der Tabelle brav wieder hinter der Spitzengruppe an. Es wird ihr zweiter Besuch in München binnen weniger Wochen, ihr Pokal-Erstrundenspiel haben die Hessen beim Drittligisten 1860 München an der Grünwalder Straße mit 2:1 gewonnen.

Nach drei Niederlagen in den ersten drei Spielen hatte man in Köln eigentlich damit gerechnet, dass Trainer Markus Gisdol in der Startelf umfangreiche Veränderungen vornehmen würde - aber das war nicht so. Bloß in der Offensive mit Ismail Jacobs und Zugang Marius Wolf brachte er zwei neue Spieler, ansonsten gab er neun Startspielern die Gelegenheit, sich für die vorangegangene 1:3-Heimniederlage im Prestigederby gegen Mönchengladbach zu rehabilitieren. Gisdol steht weiter unter Druck, die vormals letzten Kölner Trainer, die mit drei Niederlagen in die Saison gestartet waren, hießen Peter Stöger und Achim Beierlorzer und wurden im Laufe jener Spielzeiten entlassen. Gisdol aber erweckt demonstrativ nicht den Eindruck der Verängstigung. "Mit großer Freude" habe man in der vorangegangenen Woche trainiert, wusste er zu berichten. Aber diese Freude sah man in den ersten Minuten nur sehr bedingt. Die Frankfurter waren gleich klar überlegen.

Gegen Hoffenheim (3. Minute) und Gladbach (14. und 16.) hatten die Kölner frühe Gegentore kassiert, was für Spielverläufe bekanntlich nicht optimal ist. Zur Verhinderung eines diesbezüglichen Traumas baute Gisdol die Abwehr wieder zu einer Viererkette um und stattete sie mit der Aufforderung aus, sich mehr zu wehren. Jannes Horn drosch nach zwei Minuten erstmals demonstrativ den Ball von dannen - musste sich aber sogleich entschuldigen, weil er dabei unbescholtene Kollegen auf der Haupttribüne abgeschossen hatte.

Die erste Halbzeit war eigentlich schon vorbei, die offensiv kaum stattfindenden Kölner hatten gegen überlegene, aber inkonsequente Frankfurter eine Hälfte ohne Gegentor beinahe überstanden, da stießen Kölns Abwehrmann Sebastiaan Bornauw und Frankfurts Angreifer Daichi Kamada im Strafraum zusammen. Es bedurfte einer Videoüberprüfung, ehe der Schiedsrichter Sven Jablonski zu Recht einen Elfmeter gab. In der Nachspielzeit verwandelte Andre Silva mit seinem dritten Saisontreffer zur Frankfurter 1:0-Pausenführung. Für die Kölner war es im dritten Spiel nacheinander schon das dritte Elfmeter-Gegentor.

Nach der Pause war erkennbar, dass die Frankfurter die Kölner mehr gewähren lassen wollten, aber dass sie Ondrej Duda nach Flanke von Kingsley Ehizibue in der 52. Minuten sogar völlig ungestört einschießen ließen, das war so nicht zu erwarten gewesen. Sie brachten die Gastgeber selbst zurück ins Spiel und hätten es sogar noch verlieren können. So waren beide Seiten mit dem Remis nicht unzufrieden, und nach dem Spiel galt: Freie Fahrt für alle.