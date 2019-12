Eintracht Frankfurt hat die Negativserie in der Bundesliga fortgesetzt. Beim 2:4 (2:1) gegen den 1. FC Köln blieb der Europa-League-Teilnehmer am Mittwochabend zum sechsten Mal in Folge ohne Sieg. Vor 50 300 Zuschauern sorgten Martin Hinteregger (6. Minute) und Goncalo Paciencia (30.) zwar für eine 2:0-Führung. Doch Jonas Hector (44.), Sebastiaan Bornauw (72.), Dominick Drexler (81.) und Ismael Jakobs (90.) drehten die Partie. Der abstiegsbedrohte FC feierte den zweiten Ligasieg in Folge und kletterte auf Platz 15.

"Wenn man die zweite Halbzeit gesehen hat, war es verdient. Köln hat sich nie aufgegeben, da muss man dem Gegner auch mal gratulieren", sagte Frankfurts Dominik Kohr beim TV-Sender Sky. Kölns Torschütze Jakobs äußerte: "Ich bin sehr glücklich, das Tor gemacht zu haben. Alles geil grade. Wir haben alle gekämpft und daran geglaubt."

Nübel-Ersatz Schubert patzt beim Ausgleichstreffer

Weiter auf Europapokalkurs bleibt Schalke 04. Der Beinahe-Absteiger der Vorsaison spielte ohne seinen gesperrten Kapitän Alexander Nübel im Tor 1:1 (0:0) beim VfL Wolfsburg und liegt hinter dem Revierrivalen Borussia Dortmund auf dem fünften Platz. Der starke Nübel-Ersatz Markus Schubert patzte beim Ausgleichstreffer.

Schalke führte durch ein Tor von Ozan Kabak (51.) in Wolfsburg lange mit 1:0. Doch nach einem Fehler des ansonsten starken Ersatztorwarts Schubert, der den gesperrten Alexander Nübel ersetzte, gelang Kevin Mbabu (82.) der Ausgleich. Überschattet wurde das Spiel vom Tod eines Schalker Fans, der auf dem Weg ins Stadion verstorben war.