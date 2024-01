Der Abstiegskampf war in der Fußball-Bundesliga zuletzt oft spannender als der Titelkampf - das ist erst mal vorbei. Vor allem in Köln und Darmstadt besteht großer Anlass zur Sorge.

Kommentar von Philipp Selldorf

"Nie wieder Faschismus! Nie wieder zweite Liga!" Diesen Slogan hatte am Sonntag in Köln ein Teilnehmer der Kundgebungen gegen Rechtsextremismus auf sein Schild geschrieben und damit den Ernst der Lage in der Stadt präzise erfasst. Während für den Erhalt der demokratischen Ordnung gute Hoffnung besteht, sind die Hoffnungen auf die Erfüllung des zweiten Postulats am Samstagnachmittag gesunken. Die 0:4-Niederlage des 1. FC Köln gegen Borussia Dortmund kam nicht unerwartet, und auch das klare Resultat brauchte niemanden zu erschüttern. Aber dass aufseiten der Kölner Torbilanz wieder die Null steht, schürt die Angst vor Chaos, Niedergang und Zerfall.