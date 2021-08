1. FC Köln:Naturgewalt mit Trömmelchen

Später, überfälliger Dosenöffner: Louis Schaub (in weiß) bringt den 1. FC Köln mit 1:0 in Führung.

Von Milan Pavlovic, Köln

Der 1. FC Köln hat seine beachtliche Frühform unter der Führung des neuen Trainers Steffen Baumgart fortgesetzt. Gegen den VfL Bochum gab es fulminanten Offensivfußball und einen 2:1 (0:0)-Erfolg, der überzeugender war, als es das Ergebnis nahelegt. "Es war ein verdienter Sieg", sagte Baumgart, "wir haben ein sehr, sehr dominantes Spiel gesehen, in dem wir immer wieder mutig nach vorne gespielt haben." VfL-Coach Thomas Reis sagte in seiner Analyse mehrmals "wir wussten", weil die Bochumer wussten, was die Kölner tun würden - aber seine Spieler fanden keine Mittel dagegen. Ein wenig so, als wären die Kölner eine Naturgewalt. Und zumindest an diesem Nachmittag waren sie das.

Die Partie begann mit einem Trommelsolo. Nach einem ausstellungsreifen Konter der Kölner über den rechten Flügel und einer flachen, präzisen Hereingabe von Benno Schmitz kam der Ball fußgerecht zum wiedererstarkten Mittelstürmer Anthony Modeste, der den Ball mittig aus drei Metern an den Pfosten setzte. Die Kölner reagierten ungerührt und mit einer einschüchternden Wucht, die durch geschicktes Positionsspiel dazu führte, dass die Wellen auf die Bochumer von allen Seiten zurollten. In der 15. Minute erklang schließlich die Kölner Hymne "Wenn et Trömmelche jeht", ein klares Zeichen für einen Torerfolg der Heimmannschaft, die eine komplette Strophe lang lief und den Torschützen Dejan Ljubicic würdigte - doch dann meldete der Video-Referee von der anderen Kölner Rheinseite ein Handspiel des Torschützen und dem Jubel wich dem VAR-Kater.

Wie würde Köln zwei solche Nackenschläge verkraften? Erstaunlich gut. Weiter ging der Tempofußball, die Zuschauer mussten ihre Mannschaft gar nicht groß nach vorne peitschen, das tat sie schon ganz allein. Am bemerkenswertesten: mutige und doch umsichtige Dribblings von Ellyes Skhiri, manchmal auch gegen zwei Bochumer; Florian Kainz' Direktspiel als Ballverteiler im vorderen Mittelfeld, Benno Schmitz' Flügelläufe, und wenn nötig, dann machte Trainer Baumgart selbst den Ball vor dem Einwurf schnell. Von den Rängen, die diesmal zur Hälfte gefüllt sein durften, war eine Dankbarkeit zu spüren, wieder dabei sein zu können - und die eigene Mannschaft einen Fußball spielen zu sehen wie schon seit sehr langer Zeit nicht mehr.

Nur eine Niederlage in 29 Duellen: Bochum bleibt Kölns Lieblingsgegner

Das Einzige, was man den Kölnern in dieser Phase vorwerfen konnte, war die mangelnde Ausbeute. Sie fingen sogar an, ein bisschen zu ball- und kombinationsverliebt zu agieren und den Moment zu verpassen, um abzuschließen. Das half den Gästen ins Spiel. Die Bochumer waren eine gute halbe Stunde nur dann zum Durchatmen gekommen, wenn sie einen Einwurf oder Freistoß zugesprochen bekommen hatten. Ab der 30. Minute allerdings fanden die Gäste einen besseren Stand in der Defensive, und die Kontersituationen wurden vielversprechender. Auch wenn dabei keine klare Gelegenheit heraussprang, war mehrmals zu sehen, dass der Baumgart-Fußball auch Risiken bietet.

Mit der Halbzeitpause kam dann ein Bruch ins Spiel der Kölner. Als würden sie sich denken, dass es nicht nachvollziehbar war, dass es nach einer derart überlegen gestalteten ersten Halbzeit 0:0 stand, schlichen sich Zweifel in die Köpfe der Akteure. Die Spieleröffnungen von Rafael Czichos kamen nicht mehr so präzise, die Passwege wurden besser zugestellt, und dann griff Bochum an. Ein verzinkter Kopfball von Sebastian Polter senkte sich knapp hinter der Latte aufs Tornetz (51.). Würde der Lieblingsgegner der Kölner, der bis zum Samstag in 28 Anläufen in der Domstadt nur eine Partie gewinnen konnte, etwa mitspielen können? Nicht wirklich. Ab der 63. Minute erhöhten die Kölner wieder die Schlagzahl, die Aktionen wurden präziser, und die Chancen kamen im Fünfminutentakt, wobei Modeste den Pfosten traf (73.) und knapp neben das Tor schoss (77.). Die Arena brodelte.

Feinfuß Louis Schaub sorgt für die Entscheidung

Es bedurfte eines technisch anspruchsvollen Moments, um die Verhältnisse auf dem Rasen auf die Anzeigetafel zu bringen: Nach einem Ballgewinn im Mittelfeld und schnellem Umschaltspiel kam der Ball auf den Flügel zu Kainz, dessen scharfe Flanke der eingewechselte Louis Schaub mit dem rechten Vollspann ins Eck drückte (82.).

Wenige Minuten später - von Bochum kam immer noch nichts Gefährliches - trumpften zwei andere Einwechselspieler auf, quasi nach demselben Schnitzmuster wie beim 1:0: Tomas Ostrak stoppte einen langen Flügelwechsel entspannt in der Luft, sah den in den Freiraum startenden Teenager Tim Lemperle, der den Ball mit einem Ballkontakt ins Netz setzte (90.+1). Das 2:0 war die Entscheidung, und die Tatsache, dass der ehemalige Kölner Simon Zoller mit der letzten Aktion des Nachmittags Ergebniskosmetik für Bochum betrieb (90.+4), dürfte letztlich sogar hilfreich sein, damit die Kölner geerdet bleiben und ihre Träume nicht wieder übergroß werden - wie meistens, wenn das Trömmelchen zu hören ist.