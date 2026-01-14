Seufzend, aber seiner Pflicht bewusst sagte der Stadionsprecher seinen eingeübten Warnhinweis auf, versehen mit dem Update, dass „auch im Jahr 2026“ das Abbrennen von Pyrotechnik verboten sei – doch da brannte es auf der Südtribüne des Stadions in Köln-Müngersdorf schon aus hundert Fackeln. Mindestens 100. Denn nachdem das Leuchtfeuer erloschen war, kam der Qualm und hüllte den Rasen und das Stadion so dicht ein, als ob es der Schauplatz für eine Neuauflage des Gruselfilms „Nebel des Grauens“ wäre. Diesmal kamen zum Glück keine mörderischen Geister aus dem Dunst, Schaden ist dennoch entstanden: Der 1. FC Köln und der FC Bayern mussten das gerade begonnene Spiel unterbrechen und nach zehn Minuten Nichtstun einen Neustart hinlegen.