Von Philipp Selldorf

Der Karneval in Köln fällt dieses Jahr zwar flach, aber es ist nicht so, dass nicht trotzdem jecke Menschen in der Stadt unterwegs sind. Am Samstag sollen rund 150 auf dem Roncalliplatz am Dom zusammenkommen, und zwar unter dem Motto: "Trump-Days: Unternehmer-Power für Frieden, Freiheit und Einigkeit". Der Polizei wurde die Veranstaltung als politische Kundgebung gemeldet, aber 150 Anhänger von Trump in Köln? Das kann doch nur Satire sein.

Ansonsten ist die Lage nicht lustig. Das Motto der Karnevalssession 2021 "Nur zesamme sin mer Fastelovend" hat das Rathaus durch die ins Hashtag-Format gepresste Devise "diesmalnicht" ersetzt. Das gemeinsame Feiern hatte die Verwaltung schon vor dem neuesten Berliner Erlass gestrichen, und während die Trump-Fans nun die von der Verfassung garantierte Versammlungsfreiheit genießen, hält das kölsche Grundgesetz nur noch in Teilen der neuen Wirklichkeit stand.

Die Paragraphen 1 und 2 bleiben zwar bis zum Weltuntergang gültig: "Et es wie et es"/ es ist, wie es ist; und "et kütt wie et kütt"/ es kommt, wie es kommt. Aber der zentrale 10. Lehrsatz - "drink doch eine met" - ist außer Kraft gesetzt. Stattdessen heißt es nun "drink doch keine met".

Das geübte Lebensgefühl der Kölner werde zurzeit "arg gebeutelt", sagt Horst Heldt, es kommt ihm jetzt "irgendwie vernebelt und verschwommen" vor. Andererseits ist auch ein ausnahmehalber zur Askese verpflichtetes Köln immer noch das Köln, das in 2000 Jahren Bestehen schon ganz andere Entbehrungen überstanden hat, darunter sogar mehrere Abstiege des 1. FC Köln. Der FC-Sportchef Heldt hat das am Freitag beim Einkaufen erfahren können. Er wohnt mitten in der Stadt, er ist gern unter Leuten und hat auch überhaupt nichts dagegen, wenn sie gleich auf ihn zukommen. "Hörens Horst, wie jeht et, wie läuf' et?", so hat man ihn wieder herzlich empfangen. Gefolgt aber von einer anderen Frage aus aktuellem Anlass: "Un', wie hoch verliert ihr diesmal?"

Es treibt sich ja nicht nur das vermaledeite Virus in der Stadt herum, im Müngersdorfer Stadion gastiert am Samstag auch noch ein anderer notorischer Spaßverderber. Der Besuch des FC Bayern weckt mittlerweile wohl nur noch bei Tollkühnen und Lebensmüden in Köln sportlichen Enthusiasmus, FC-Trainer Markus Gisdol nennt eine Begegnung mit den Münchnern "die womöglich größte Aufgabe im Weltfußball". Heldt findet es "in jeder Beziehung grausam", diesem Gegner ausgesetzt zu werden - unter anderem auch deshalb, weil zwar niemand mit einer Überraschung rechnet, aber je nach Ausmaß der allseits erwarteten Niederlage trotzdem ein Schaden am Gemüt der Mannschaft entstehen kann.

Die Kölner haben an den jüngsten beiden Spieltagen mit viel Mühe die ersten beiden Punkte erwirtschaftet, einen Münchner Kantersieg müsste der zarte Aufwärtstrend erst mal verkraften (wobei die Bayern laut Bild-Zeitung ohne Angreifer Robert Lewandowksi nach Köln aufgebrochen sind).