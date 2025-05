Aufstiegskampf : „Wenn eine Kabine nicht funktioniert, kannst du keinen Erfolg haben“

Seit über 50 Jahren arbeitet Friedhelm Funkel, 71, im Profifußball. Kein Trainer ist so oft in die Bundesliga aufgestiegen wie er. Jetzt hat ihn der 1. FC Köln genau dafür verpflichtet. Was ist sein Geheimnis?