Titelverteidiger Ryoyu Kobayashi hat das Auftaktspringen der 68. Vierschanzentournee in Oberstdorf gewonnen. Der Japaner sprang am Sonntag vor 25 500 Zuschauern auf der Schattenbergschanze im Allgäu erst auf 138 und dann auf 134 Meter und holte sich damit den Sieg. Bester Deutscher wurde Karl Geiger, der mit Sprüngen auf 135 und 134 Meter den zweiten Platz belegte. Auch Markus Eisenbichler (134 und 123,5 Meter) schaffte als Elfter ein ordentliches Resultat. Das Podium hinter Kobayashi und Geiger komplettierte als Dritter der Pole Dawid Kubacki.

Kobayashi hat in Oberstdorf nach seinem Vierfachsieg aus dem Vorjahr sein fünftes Tournee-Springen am Stück gewonnen. Das haben vor ihm nur Helmut Recknagel, Sven Hannawald sowie Kamil Stoch geschafft. Siegt der Japaner auch an Neujahr, ist er alleiniger Rekordhalter beim Traditionsevent.

Kein Traumstart - aber fast

Ein Traumstart wie vor vier Jahren, als Severin Freund zum Auftakt gewann, ist damit für den Deutschen Skiverband (DSV) zwar ausgeblieben - den Kontakt zur Spitze wahrte Karl Geiger für das Team des neuen Bundestrainers Stefan Horngacher jedoch. "Wir sind super gestartet. Karl hat einen richtig guten Sprung gemacht, auch Markus kommt immer besser und besser ins Spiel. Die Leistung der Jungs war echt gut", sagte Bundestrainer Stefan Horngacher in der ARD.

Neben dem Top-Duo Geiger und Eisenbichler schafften es auch Pius Paschke (12.), Stephan Leyhe (13.), Constantin Schmid (20.), Luca Roth (27.) und Moritz Baer (29.) in den zweiten Durchgang. Das Springen komplett verpasst hatte Richard Freitag, der in der Qualifikation nur Rang 59 belegt und damit einen großen Rückschlag erlitten hatte. "Weitermachen und dann schauen, wie die weiteren Pläne sind", hatte der ratlose Sachse im Anschluss gemeint. Team-Weltmeister Freitag wird sich strecken müssen, um nach Garmisch weiter zum deutschen Aufgebot zu gehören.

Ebenfalls erst gar nicht in den zweiten Durchgang schafften es der zweimalige Saisonsieger Daniel Andre Tande aus Norwegen, der WM-Dritte Killian Peier (Schweiz) und der vom ehemaligen Bundestrainer Werner Schuster betreute Österreicher Gregor Schlierenzauer. Einen frühen Rückschlag musste auch Mitfavorit Kamil Stoch hinnehmen: Der Pole, der 2017/18 noch den Grand Slam geholt hatte, verlor auf Rang 19 deutlich an Boden auf die Topspringer.