In einem Umkreis von 13 Kilometern war es rund ums Stadion zu Gewittern mit Blitzeinschlägen gekommen. Die geltenden Bestimmungen besagen, dass in solchen Situationen die Tribünen geräumt werden und Zuschauer und Akteure im Stadioninneren Zuflucht suchen müssen. Jeder neue Blitz verzögert die Wiederaufnahme einer Begegnung unter freiem Himmel um weitere 30 Minuten.

Ein sichtlich erzürnter Maresca sagte, er verstehe, dass es angezeigt sein könne, Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen. Wenn aber – wie bei dieser Klub-WM – gleich sechs Spiele für eine beträchtliche Dauer unterbrochen werden müssten, stelle sich die Frage, „ob dies der richtige Ort für eine WM ist“. Ben Schott, Betriebsleiter des Nationalen Wetterdienstes der USA, warnte in der New York Times, dass die gegenwärtigen Wetterlagen jahreszeitbedingt „östlich der Rocky Mountains alles andere als unüblich“ seien: „Wir werden im kommenden Jahr womöglich das Gleiche durchmachen.“ Die reguläre WM findet in einem Jahr in Mexiko, Kanada und den USA statt.

Die Klub-WM sei „die schlechteste Idee, die jemals im Fußball umgesetzt wurde“, sagt Jürgen Klopp

Die bislang längste Unterbrechung beim Turnier wurde beim 6:0-Vorrundensieg von Benfica gegen Auckland City verzeichnet (rund zwei Stunden). Bei einer weiteren Auckland-Partie – gegen Boca Juniors aus Argentinien – kam es zu einer „nur“ 40-minütigen Zwangspause. Dabei wurde die infolge der „Schande von Gijón“ (WM 1982) eingeführte Praxis ad absurdum geführt, die letzten Gruppenspiele simultan ablaufen zu lassen, um Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden. 1982 hatten Deutschland und Österreich die Überraschungself aus Algerien durch einen „Nichtangriffspakt“ aus dem Turnier gedrängt. Bei Wiederanpfiff der Partie gegen Auckland wussten die Boca-Spieler, dass sie nicht mehr weiterkommen können. Das parallel ausgetragene Spiel zwischen Benfica und FC Bayern war schon abgepfiffen.

Maresca berichtete, dass es für ihn als Trainer ein Ding der Unmöglichkeit gewesen sei, die Konzentration der Spieler während der Unterbrechung aufrechtzuerhalten. Man habe die Spieler auf Standräder gesetzt und einige Übungen gemacht. Mit zunehmender Pausendauer hätten die Spieler sich um ihre Angehörigen gesorgt, telefoniert, gefeixt. Danach sei „ein völlig anderes Spiel“ entstanden. Und siehe: Benfica glich nach Wiederanpfiff durch Ángel Di María das Führungstor von Reece James (64.) in der Nachspielzeit noch aus. Der Argentinier traf nach einem per Videoschiedsrichter verhängten Strafstoß zum 1:1. Ein Großteil der Zuschauer hatte da bereits das Weite gesucht, für sie gab es keine Standräder, nur überteuerte gastronomische Produkte. Sie verpassten die Chelsea-Siegtore von Christopher Nkunku, Pedro Neto und Kiernan Dewsbury-Hall.

Neben Marescas Kritik gab es auch andere Missbilligungen der Klub-WM. Der frühere Liverpool-Trainer Jürgen Klopp sagte der Welt am Sonntag, Infantinos Turnier sei „die schlechteste Idee, die jemals im Fußball umgesetzt wurde“. Die Belastungen für die Spieler seien zu hoch. „Da denken sich Leute etwas aus, die mit dem Tagesgeschäft noch nie etwas zu tun hatten oder nichts mehr damit zu tun haben“, sagte Klopp. Barcelonas Stürmer Raphinha, 27, stieß in ein ähnliches Horn. Ganz anders als der frühere Bundestrainer Jürgen Klinsmann, der von der Fifa als Mitglied der „Technischen Studiengruppe“ akquiriert wurde. Die Klub-WM sei „bisher insgesamt echt super“, wurde Klinsmann zitiert.