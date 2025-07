Vielleicht würde er dann gar nicht bei der Klub-WM, als Methusalem des Turniers und, knapp 90 Tage vor seinem 45. Geburtstag, am Freitag gegen Al-Hilal in Orlando, Florida, um den Einzug ins Halbfinale kämpfen (21 Uhr MESZ/Dazn).

Damals hatte Fábio im Lokal-Derby gegen Atlético Mineiro bereits drei Gegentreffer kassiert, als Ungeheuerliches geschah. Atléticos Stürmer Vanderlei erlief einen fehlgeleiteten Rückpass – und zog aus 18 Metern mit der Innenseite ab. Der Ball schlug links neben dem rechten Pfosten flach ein. Die surrealistische Note: Fábio bekam davon nichts mit. Er hatte dem Stürmer und dem Ball den Rücken zu gewandt und war gedankenverloren zurück gen eigenes Tor gelaufen. Weil er sauer war. Über die unabwendbare Niederlage. Über die Abwehrkollegen, die ein Ausbund an Inkompetenz gewesen waren. Über die Knieverletzung, die er so gut wie möglich zu ignorieren versucht hatte, um die Mannschaft nicht zu schwächen. Und über den Referee, der einen Elfmeter verhängt hatte, den er für bis heute für unberechtigt hält, und der eine gewisse Mitverantwortung für die durch und durch skurrile Szene trug.

Denn als Vanderlei schoss, lag ein Ball im Netz, den Fábio, wie er später sagen würde, bergen wollte, als er zurückspazierte. Auf den alten Bildern sieht man, wie er mit zwei Bällen aus dem Tor kommt, sie nacheinander und wutentbrannt auf den Boden schleudert. Niemand wollte ihm glauben, dass alles eine Erklärung hatte. Jedenfalls nicht die Fans von Cruzeiro.

Sie wollten ihn kreuzigen, und das beileibe nicht im übertragenen Sinn. Doch es war der Wendepunkt seiner Karriere. Denn er fand nach eigenen Angaben zu Gott, und das so intensiv, dass er nicht selten wirkt wie ein evangelikaler Prediger mit Handschuhen, der einen Rekord nach dem anderen jagt. Immer im Namen des Herrn.

Die Zahlen, die den Lebenslauf von Fábio Deivison Lopes Maciel, wie er mit vollem Namen heißt, schmücken, tanzen heftiger als Sambistas an Karneval. Je nach Statistikanbieter ist er 189, 192 oder 193 Zentimeter groß. Es gibt einen relativ großen Konsens, dass er auf 507 Zu-Null-Spiele kommt und damit den Italiener Gianluigi Buffon übertroffen hat (zu dem es wiederum auch unterschiedliche Angaben gibt). Ob Fábio nun vor seinem 1375. oder schon vor seinem 1378. Spiel steht, ließe sich ebenfalls diskutieren. Das ist insofern irrelevant, als Fábio den Engländer Peter Shilton, der in der zweiten Hälfte der 1960er-Jahre seine Karriere begann und zum Torwart mit den meisten Einsätzen wurde, wohl so oder so übertreffen wird. Bei Shilton scheiden sich übrigens auch die Geister. Die einen sagen, er habe 1390 Spiele absolviert; Shilton selbst kommt laut BBC auf 1387. Fábios Vertrag läuft noch bis 2026.

Torhüter waren im Fußball immer schon langlebiger als Feldspieler. Dino Zoff etwa wurde 1982 im Alter von 40 Jahren mit Italien in Spanien Weltmeister; seinen Rücktritt erklärte er ein Jahr drauf, nach dem Tor, das Felix Magath im Landemeisterpokalfinale von Athen für den HSV gegen Zoffs Juve erzielte. Zoff lacht am Telefon laut auf, als er auf Fábio angesprochen wird: „Dieser Fábio ist unglaublich! Verrückt!“

Er selbst, sagt Zoff, hätte auch noch mit 42 oder länger spielen können. Aber er wollte sich auf hohem Niveau verabschieden. Natürlich baue ein alternder Torwart in gewisser Hinsicht ab, „doch das ist für meine Begriffe kaum wahrnehmbar: Statt 1,50 Meter springt man nur noch 1,48 Meter hoch. Meine Reflexe waren aber intakt. Und das, was man verliert, gewinnt man an Persönlichkeit, Stellungsspiel, an Interpretationsgabe dazu.“

Ubaldo „Pato“ Fillol, Argentiniens Weltmeister-Torwart von 1978, der seinen Rücktritt auch mit 41 Jahren erklärte, behauptet im Gespräch mit der SZ dasselbe. Er wäre sich gar nicht so sicher, ob er im fortgeschrittenen Torwartalter an Explosivität verloren habe. „Ein bisschen vielleicht“, sagt er.

Fábios Spiel ist wie er: eher klassisch

„Ich habe nicht aus physischen Gründen aufgehört. Sondern weil ich mich mental aufgerieben hatte, und nach den ganzen Trainingslagern und Lehrgängen bei meiner Familie, mit meinen Kindern zusammen sein wollte. Die Jahre bei großen Klubs wie River Plate, Racing de Avellaneda, Flamengo, Atlético Madrid und der argentinischen Nationalelf ermüden einen auf Dauer. Denn du hast keinen Augenblick, um zu entspannen. Du lebst jeden Tag ‚full‘. Weil du dir keinen Fehler erlauben kannst“, sagt Fillol. Er habe auch seine Vorbereitung nicht umgestellt, als er in die Jahre gekommen war. „Arbeit, Ernährung, Erholung – das waren die Säulen, auf denen ich immer geruht habe“, sagt Fillol.

Wie Fillol ist auch Zoff von Fábio beeindruckt – was vielleicht auch daran liegt, dass er ein Keeper klassischen Zuschnitts ist. Old School. Den Fuß nimmt er eher im Ausnahmefall zu Hilfe, er ist eher einer der Torhüter, die Bälle festhalten. Und: „Er hat eine außergewöhnliche Physis“, sagt Zoff.

Dass Fábio diese Physis pflegt, hat auch mit dem eingangs erwähnten Mineiro-Derby von 2007 zu tun. Vorher war Fábio in Nachtklubs unterwegs gewesen (ohne exzessiv zu trinken); nach der verletzungsbedingten, dreimonatigen Pause, die sich an den Fauxpas anschloss, wurde Fábio nicht nur zu einem gottergebenen Menschen, sondern auch zu einem Asketen. Dieser Tage sagte er, dass er keine Fitness bolzt. Er meidet den Kraftraum bewusst. Er übertreibt es nicht mit dem Training. Und weil er unter dem Kurzschlafsyndrom leidet, nächtigt er nur vier Stunden. Das reiche ihm.

Michael Gspurnig, Torwarttrainer des 1. FC Union Berlin und des österreichischen Verbandes, ist über diese Auskünfte alles andere als überrascht. „Spieler, die sehr, sehr lange im Geschäft sind, wissen sehr genau, was für ihre Vorbereitung am besten ist und wie sie am besten in sich ruhen“, sagt er. Es gebe einen Faktor, der enorm wichtig ist: „Nur Freude und keinen Stress zu empfinden“. Denn: „Stress wirkt auf die Physis und den Körper ein.“ Und es sei nicht unerheblich, „neugierig zu bleiben, das innere Kind zu bewahren“. Er selbst wisse noch, „wie ich genossen habe, als 33-Jähriger bei Schalke 04 Blocktechniken für Eins-gegen-eins-Situationen neu zu lernen.“

Mittlerweile vermitteln Simulationen jungen Torhütern die Erfahrung, die sie noch nicht haben können

Auch Gspurning hält die Erfahrung für entscheidend, um als Keeper im Alter relevant zu bleiben. Seine nahezu 1400 Spiele hat Fábio bei União Bandeirante, Athletico Paranaense, Cruzeiro, Vasco da Gama und neuerlich Cruzeiro gesammelt, dort blieb er rund 15 Jahre oder 977 Spiele lang, bis ihm der „dicke“ Ronaldo als Klub-Eigner die Tür wies. Er landete, obschon totgesagt, Anfang 2022 bei „Flu“. Dort löste er 2023 den Uruguayer Ever Hugo Almeida, auch er ein Torwart, als ältester Copa-Libertadores-Sieger der Geschichte ab. Ein Torwart mit so vielen Spielen „ist in der Entscheidungsfindung ruhiger“. Er weiß, „an welche Bälle er kommt und an welche nicht.“ Aber: In Sachen Erfahrung holen die jungen Torhüter auf. Durch Virtual-Reality-Simulationen kann man „einen jungen Torwart ohne physischen Aufwand viele Situationen durchspielen lassen und ihm einen Erfahrungsschatz geben“, den nur alte Männer haben.

Wie lange Fábio noch spielen wird? Das ist offen. „Ich bin gegangen, als ich das Gefühl hatte, dem Fußball alles gegeben zu haben“, erinnert sich Fillol, „ich habe es nie bereut“. Jetzt sitzt er in Argentinien und schaut Fábio am TV zu. „Ich kann ihn nur beglückwünschen und Mut machen. Sein Weg ist faszinierend – und noch nicht vorbei“, sagt Fillol.