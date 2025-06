Der brasilianische Fußball-Rekordmeister SE Palmeiras hat das Ticket für das Viertelfinale der Klub-WM gelöst. Das Team aus São Paulo gewann am Samstag das brasilianische Achtelfinal-Duell mit Botafogo FR aus Rio de Janeiro mit 1:0 (0:0, 0:0) nach Verlängerung. Der Ex-Leverkusener Paulinho (100.) traf entscheidend. Gegner in der Runde der letzten acht wird nun Benfica Lissabon oder der FC Chelsea, die am späteren Abend noch aufeinandertreffen.