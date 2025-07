Kylian Mbappé trifft im Halbfinale der Klub-WM erstmals auf seinen Ex-Klub Paris Saint-Germain, gegen den er auch einen Gerichtsprozess führt. Es ist der Höhepunkt einer langen, mitunter schmutzigen Eskalation.

Von Javier Cáceres, East Rutherford

Die Vendetta ist ein Gericht, das dem Sprichwort zufolge kalt serviert wird. Doch wenn die Vorhersagen der US-Meteorologen stimmen, dürfte es am Mittwochnachmittag nicht so einfach werden, in East Rutherford, New Jersey, kühl zu bleiben. Paris Saint-Germain und Real Madrid treffen im Halbfinale der Klub-WM aufeinander, bei mehr als 30 Grad Celsius und im Zeichen der Rachegelüste.