Von Jürgen Schmieder, Los Angeles

Das Wunderbare an den Leuten von Los Angeles ist doch: Es ist ihnen ganz einfach egal. Du kannst Popstar sein, formidabler Koch, eine Angebetete mit nur, wie die jungen Leute sagen, grünen Flaggen („green flags“, positive Eigenschaften im weitesten Sinne) im Dating-Profil oder eben ein Fußball-Weltverband mit megalomanischem Turnier. Letztlich kümmert die Menschen in der Stadt nur eine Frage: Für wen nehme ich die Fahrt auf den Highways auf mich? Der Verkehr in Los Angeles ist nachweislich der schlimmste der Welt, da können Mumbai und Manila behaupten, was sie wollen. Wer das strikt gewünschte Verhältnis zwischen erwartetem Entertainment-Level und prognostizierten Fahrtminuten nicht erfüllt, spielt im Leben der Angelenos, die jeden Tag tausend unterhaltsame Sachen angeboten bekommen, keine Rolle.