Paris Saint-Germain überrollt auch Real Madrid bei der Klub-WM und steht im Finale. Bis auf den FC Bayern kann dem Kollektiv von Trainer Luis Enrique derzeit kein europäisches Spitzenteam etwas entgegensetzen.

Von Javier Cáceres, East Rutherford

Michael Buffer ist auch noch da, der „Speaker“, den man von Profiboxkämpfen kennt. „Let’s get rrrrrready…. to rrrrrumble!!!“, war sein Markenspruch, und zu seinen Wiedererkennungsmerkmalen zählt auch die tadellose Garderobe. Buffer ist mittlerweile 80 Jahre alt, insofern hatte es schon Nachrichtenwert, dass man am Mittwoch vor dem Halbfinale der Klub-WM zwischen Paris Saint-Germain und Real Madrid hören konnte, dass die Stimme noch prima funktioniert.