Klub-WM 2025:So viele Fragen – und nur noch sieben Monate Zeit

So viele Fragen – und nur noch sieben Monate Zeit

Von Martin Schneider und Philipp Selldorf

Außer den beleidigt ferngebliebenen Vertretern Real Madrids fehlten am vorigen Montag bei der Gala zur Vergabe des Goldenen Balles auch drei andere Stammgäste der Vorjahre: Cristiano Ronaldo, 39, und Neymar, 32, bereiteten sich in Saudi-Arabien auf die Begegnung ihrer Klubs am Freitagabend vor. Lionel Messi, 37, ist mit Inter Miami im US-Pokal beschäftigt.