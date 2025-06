Im Achtelfinale gegen Flamengo feiern die Bayern ihren schwerelosen Torwart und ihren rüde grätschenden Mittelstürmer. Aber reicht diese Robustheit auch gegen den schwersten Gegner des Turniers?

Von Philipp Schneider, Miami

Wenn es stimmt, dass der letzte Eindruck derjenige ist, der bleibt, dann ist die Geschichte für Leroy Sané einigermaßen versöhnlich geendet. Wobei die letzten Bilder von Sané durchaus etwas absurd anmuten. Sie zeigen ihn, wie er hinausläuft aus jener wandlungsfähigen Sportarena in Miami, wo außer Football auch Tennis gespielt wird und manchmal sogar die Fahrer der Formel 1 über den Parkplatz düsen und dabei aufpassen, dass sie keine Reptilien überfahren, die aus dem angrenzenden „Snake Creek Canal“ klettern. Hier also, an diesem exotischen Ort, endeten am Sonntagabend nach einem 4:2 gegen den Clube de Regatas do Flamengo aus Rio de Janeiro die fünf Jahre des gebürtigen Esseners Leroy Sané beim FC Bayern.