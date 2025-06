Von Javier Cáceres, Miami

Harry Kane sah glücklich aus, und er hatte allen Grund, es zu sein. Weil sein FC Bayern in seinem zweiten Spiel der Klub-WM, diesmal gegen Boca Juniors aus Argentinien, einen 2:1-Sieg und damit den zweiten Triumph erzielt hatte. Weil das raue Spiel ihn an die Zeit in England und die unterklassige Liga erinnerte, in der er so glücklich gewesen war, als Heranwachsender hatte er beim Championship-Klub FC Milwall gespielt. Und dann auch darüber, dass es nur der bourgeoise Teil der Fans von Boca Juniors ins Hard Rock Stadion von Miami geschafft hatte, die Plebejer waren von Argentiniens rechtsextremen Präsidenten Javier Milei vor der Ausreise aussortiert worden.