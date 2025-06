Von Javier Cáceres, Miami

Man muss vielleicht die Grausamkeiten des Lebens kennengelernt haben, um nicht in Hedonismus-Verdacht zu geraten, wenn man sagt: „Nach allem, was ich durchgemacht habe, tue ich nichts mehr, was mir keinen Spaß macht.“ Der Mann, der das im Presseraum des Hard-Rock-Stadions Miami äußert, heißt Miguel Ángel Russo, und es besteht nicht der geringste Zweifel daran, dass er gerade Spaß hat. Weil er wieder Trainer von Boca Juniors ist, weil er bei der Klub-WM dabei ist und dort am Freitag mit seiner Mannschaft gegen den FC Bayern antreten wird (Samstag, 3 Uhr, Sat1).