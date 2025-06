Mit einem 4:2-Sieg gegen Flamengo zieht der FC Bayern ins Klub-WM-Viertelfinale gegen Paris Saint-Germain ein. Doppeltorschütze Harry Kane bleibt mit Glück gesund.

Von Javier Cáceres, Miami

Die Ära des Thomas Müller beim FC Bayern wird dank Harry Kane eine Fortsetzung erfahren. Im Duell der Giganten Deutschlands und Brasiliens setzten sich die Münchner am Sonntagabend in Miami mit 4:2 gegen CR Flamengo durch – und erreichten dadurch das Viertelfinale der Klub-WM in den USA. Kane schwang sich dabei zum Doppeltorschützen auf. Der Gegner wird am Samstag in Atlanta die bislang beeindruckendste Mannschaft des Turniers sein: Champions-League-Sieger Paris St.-Germain.