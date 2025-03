James Rodríguez ist Träger einer ganz besonderen Fußballauszeichnung. Nein, nicht WM-Torschützenkönig, das haben außer ihm schon andere geschafft. Er hat auch mal den offiziellen Preis für das schönste Tor des Jahres bekommen, ein Brustvorlagen-Volleydrehschuss, hübscher Treffer. Aber vor allem ist Rodríguez der einzige Spieler, der Thomas Müller zum Schweigen brachte. 2018 war das, Rodríguez kehrte mit dem FC Bayern anlässlich des Champions-League-Halbfinals nach Madrid zurück und die spanische Presse war deswegen so elektrisiert, dass sie eine ganze Pressekonferenz lang dem unter Jupp Heynckes wieder brillierenden Kolumbianer in verschiedenen Varianten die Frage stellte, ob er sich nicht doch vorstellen könne, wieder zurückzukommen. Rodríguez war damals von Real nach München ausgeliehen. Thomas Müller saß neben ihm, hörte interessiert der Simultanübersetzung zu und kam nicht zu Wort. Einmalig.

Rodríguez, immer noch erst 33 Jahre alt, tingelte seitdem durch die Welt des Fußballs, so gut wie unter Heynckes wurde er nicht mehr, bis zum vergangenen Sommer. Da war er bei der Copa América wieder der Alte, führte sein Team ins Finale, wurde noch vor einem gewissen Lionel Messi zum Spieler des Turniers gewählt. Rodríguez, so viel kann man sagen, ist ein Name im Weltfußball. Ein Name, der zieht. Ein Name, der Stadien füllt. Aber bei der Klub-WM wird er nicht mitspielen dürfen. Die Fifa hat seinen Verein, den Club Léon aus Mexiko, rausgeschmissen.

Die Entscheidung ist überraschend und nicht überraschend zugleich. Überraschend, weil man dem Weltverband unterstellen darf, die eigenen Regeln zugunsten prominenter Spieler, nun ja, kreativ zu interpretieren. Lionel Messis Klub Inter Miami wurde mehr oder weniger aus Lust und Laune die Starterlaubnis erteilt. Und der Ticketverkauf für das Turnier läuft mancherorts offenbar eher schleppend. Nicht überraschend ist sie, weil eigentlich schon bei der Qualifikation klar war, dass der Club Léon ein Problem werden würde.

Hintergrund sind die Eigentumsverhältnisse. Léon und der ebenfalls qualifizierte mexikanische Klub CF Pachuca gehören beide der „Grupo Pachuca“, laut Reglement darf aber keine juristische oder natürliche Person „Kontrolle oder Einfluss“ auf mehr als einen Teilnehmer ausüben. Beschwert hatte sich der Klub LD Alajuelense aus Costa Rica, der, Überraschung, der erste Nachrücker sein könnte, sollte die Entscheidung bestehen bleiben. Es geht um viel Geld. Léon hat sofort Rechtsmittel angekündigt, die Verantwortlichen sind der Meinung, sie hätten alles getan, um unabhängig von Pachuca zu werden. Eine genaue Begründung hat die Fifa nicht veröffentlicht.

Die Uefa begegnet dem Problem bisher mit mehr oder weniger überzeugenden Auflagen zur Entflechtung

Dass eine Gruppe oder ein Mensch Einfluss auf mehrere Fußballklubs besitzt, die dann auch noch gegeneinander antreten, ist ein sich ausbreitendes Problem. In Europa betrifft es unter anderem Red Bull (Salzburg und Leipzig), die City-Group (ManCity und Girona), Ineos (ManUnited und Nizza) und noch viele weitere. Im Sommer wird die Reihe vermutlich durch Nottingham Forest und Olympiakos Piräus erweitert, beide sind auf Kurs Champions League, beide gehören dem Griechen Evangelos Marinakis.

Europas Fußballverband Uefa begegnet dem Problem bisher mit mehr oder weniger überzeugenden Auflagen zur Entflechtung. Red Bull ist in Salzburg offiziell nur Hauptsponsor, Girona durfte nur an der Champions League teilnehmen, weil der Klub Anteile an einen Treuhänder ausgelagert hat. Wie viel Wettbewerbsintegrität dadurch wirklich gewahrt bleibt, ist Interpretationssache, Klubvorsitzender in Girona ist zum Beispiel Pere Guardiola, Bruder von Pep.

Der Fußball hat das Problem des „Multi Club Ownership“, so der Fachbegriff, jedenfalls vor sich hergeschoben wie ein Student die lästige Hausarbeit, und jetzt könnte es schon zu groß für eine simple Lösung sein. Die Uefa selbst hat festgehalten, dass es ein anhaltender Trend im Weltfußball ist und aus Sicht der Besitzer sind die Vorteile auch offensichtlich: Scouting, Transfers, Finanzströme, alles ist einfacher mit mehr als einem Klub. Auch der FC Bayern fühlt sich unter Druck gesetzt, dem Trend zu folgen.

Der Fall Léon ist nun ein prominenter auf der Weltbühne, weitere werden folgen. Der Fußball braucht klare und transparente Regeln, um dieses Problems Herr zu werden, am besten sofort, am besten einheitlich. Sonst müssen vor manchen Spielen bald nicht nur die Aufstellungen, sondern auch die Besitzverhältnisse eingeblendet werden. Wobei das schon jetzt manchmal ganz sinnvoll wäre. Ohne klares Reglement passiert jedenfalls das, was jetzt der Klub-WM passiert: Entscheidend ist dann nicht mehr nur auf dem Platz, sondern im Gerichtssaal. Und das kann in niemandes Interesse sein.