„Wenn sie schon sechs, sieben, acht Spiele unterbrochen haben, dann funktioniert hier irgendetwas nicht“, sagte Maresca nach Spielende. „Die USA sind nicht der richtige Ort für diesen Wettbewerb.“ Sein Kapitän Reece James monierte im Anschluss, dass es für die Spieler einfach störend sei, so lange sitzen und warten zu müssen.

Schiedsrichter Slavko Vincic hatte die Spieler in der 86. Minute vorzeitig in die Kabinen geschickt, als sich der Himmel verdunkelte. In der Nähe des Stadions drohten Blitzeinschläge, teilte der Weltverband Fifa mit. Begleitet von eindringlichen Durchsagen des Stadionsprechers verließen auch die Zuschauer die Ränge. Letztlich blieb die Gefahr direkt über dem Stadion eher abstrakt.Die Mannschaft des FC Bayern landete wegen einer Gewitterwarnung auf dem Weg zu ihrem Achtelfinale gegen Flamengo heute Abend erst mit zwei Stunden Verspätung in Fort Lauderdale.

Neben dem Umgang mit dem Wetter wurde die Fifa während des Turniers bereits mehrfach für ihre Spielansetzungen und die Platzbedingungen kritisiert. Die USA richten im kommenden Jahr gemeinsam mit Kanada und Mexiko die WM-Endrunde aus.

Chelsea beendete mit dem Erfolg gegen Benfica zugleich die Europa-Karriere von Torschütze Angel Di Maria. Der Weltmeister, der von Benfica zu seinem Jugendverein Rosario Central in Argentinien wechselt, hatte die Verlängerung mit einem spät verwandelten Handelfmeter (90.+5) überhaupt erst ermöglicht.

Für Chelsea erzielten James (64. Minute), der Ex-Leipziger Christopher Nkunku (108.), Pedro Neto (114.) und Kiernan Dewsbury-Hall (117.) die Tore. Benfica ging in der Verlängerung auch deshalb unter, weil Gianluca Prestianni (91.) in dieser früh Gelb-Rot sah. Nach Nkunkus 2:1, begünstigt durch einen Torwartfehler, konterte Chelsea noch zweimal eiskalt.

Die vielen Fans, die sich vorzeitig auf den Heimweg machten, verpassten die prickelnde Extraschicht, die nach der rund zweistündigen Unterbrechung angepfiffen wurde. Di Maria schickte Benfica vom Punkt aus in die Verlängerung, nachdem Malo Gusto der Ball an die Hand gesprungen war.

Weil Prestianni wegen wiederholten Foulspiels vom Feld musste und Benficas Torhüter Anatolij Trubin vor Nkunkus 2:1 einen haltbaren Ball durch die Beine rutschen ließ, blieb Benfica das ganz große Comeback am Ende verwehrt.

Palmeiras siegt im brasilianischen Duell

Der brasilianische Fußball-Rekordmeister SE Palmeiras hat das Ticket für das Viertelfinale der Klub-WM gelöst. Das Team aus São Paulo gewann am Samstag das brasilianische Achtelfinal-Duell mit Botafogo FR aus Rio de Janeiro mit 1:0 (0:0, 0:0) nach Verlängerung. Der Ex-Leverkusener Paulinho (100.) traf entscheidend. Gegner in der Runde der letzten acht wird nun der FC Chelsea sein.

Beide Teams boten sich einen großen Kampf, deutlich gefährlicher war in der regulären Spielzeit und auch in der Verlängerung aber Palmeiras. Paulinho, der von 2018 bis 2022 in Leverkusen unter Vertrag stand, traf nach einer starken Bewegung im Strafraum zum völlig verdienten Sieg.

Palmeiras hatte die Gruppe A als Erster vor Inter Miami abgeschlossen, Botafogo hatte sich in Gruppe B als Zweiter hinter Paris Saint-Germain für das Achtelfinale qualifiziert.