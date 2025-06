Von Sebastian Leisgang

Die Geschichte von Lennart Karl beginnt in Frammersbach, einem kleinen Ort an der Grenze zwischen Bayern und Hessen. Hier ist Karl aufgewachsen, hier hat er zum ersten Mal gegen einen Ball getreten. Bei den meisten Dörfern in der Gegend könnte man meinen, sie liegen fast reglos da, erschlagen von all den Bäumen, die sie einkesseln. Frammersbach aber ist ein recht lebhafter Ort mit Freibad, einer Brauerei, kleinen Cafés und Restaurants.