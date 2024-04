Von Felix Haselsteiner

Die internationalen Erfolge des FC Red Bull Salzburg in den vergangenen Jahren waren historisch, allerdings nur aus der eher fußballprovinziellen österreichischen Sicht. Europäisch oder global betrachtet sind ein Champions-League-Achtelfinale und ein paar Siege in der Gruppenphase nicht allzu bemerkenswert - aber sie reichen für einen Auftritt auf der großen globalen Bühne, die im Sommer nächsten Jahres vom Weltverband Fifa zur Verfügung gestellt wird: Vom 15. Juni bis zum 13. Juli 2025 soll dann in den USA erstmals die runderneuerte und vor allem vergrößerte Klub-WM stattfinden.