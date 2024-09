Die viel diskutierte Klub-WM 2025 in den USA wird in zwölf Stadien ausgetragen. Das gab Fifa-Präsident Gianni Infantino in New York bekannt. Das erstmals im XXL-Format mit 32 Mannschaften ausgetragene Turnier findet vom 15. Juni bis 13. Juli 2025 statt. Spielort des Finales wird New Jersey; das Football-Stadion der New Yorker NFL-Teams Giants und Jets hatte bereits zuvor den Zuschlag fürs Endspiel der Fußball-WM 2026 erhalten. Weitere Austragungsorte sind Atlanta, Charlotte, Cincinnati, Los Angeles, Miami, Nashville, Philadelphia, Seattle, Washington D.C. und Orlando, wo gleich zwei Stadien ausgewählt wurden. Der Austragungsort für das Eröffnungsspiel ist noch unbekannt.