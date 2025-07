Früh steht es 3:0, am Ende 4:0, und es hätten noch mehr Tore fallen können: Paris Saint-Germain bestätigt seinen Ruf als derzeit beste Mannschaft der Welt und trifft im Finale der Klub-WM auf Chelsea. Reals Trainer Xabi Alonso hat viel Arbeit vor sich.

Von Javier Cáceres, East Rutherford

Paris Saint-Germain hat seinen Ruf als neuer Hegemon des Weltfußballs spektakulär untermauert. Die Mannschaft des asturischen Trainers Luis Enrique, die im Viertelfinale den FC Bayern besiegt hatte, demütigte am Mittwoch unter der sengenden Sonne von East Rutherford den spanischen Rekordmeister Real Madrid und zog durch einen unangefochtenen 4:0-Sieg in das Endspiel der Klub-WM ein. Am Sonntag wartet dort der FC Chelsea aus London, der am Vorabend gegen Fluminense aus Rio de Janeiro gewonnen hatte. Ebenso US-Präsident Donald Trump, der angekündigt hat, dem Finale beiwohnen zu wollen.