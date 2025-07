Die Geschichte des Spiels schrieb vor 70 556 Zuschauern im MetLife Stadium vor den Toren New Yorks in der sengenden Nachmittagssonne João Pedro. Der 23-Jährige entschied die Partie quasi im Alleingang. In der 18. Minute traf der brillant spielende Brasilianer traumhaft mit einem feinen Schlenzer aus rund 20 Metern. Der 44 Jahre alte Fluminense-Keeper Fabio war machtlos. In der 56. Minute legte Chelseas neuer Stürmer nach einer feinen Aktion mit einem wuchtigen Schuss unter die Latte nach.

Der Schütze hob nach kurzem Jubel jeweils entschuldigend die Hände, schließlich trug er als Jugendlicher das Trikot des Klubs aus Rio de Janeiro. Im Alter von 18 Jahren wechselte er von Fluminense nach Europa. Es war auch erst sein zweiter Einsatz im Chelsea-Trikot nach der Verpflichtung von Brighton & Hove Albion. 70 Millionen Euro waren dem FC Chelsea seine Dienste wert.

Im Viertelfinale gegen Palmeiras war er eingewechselt worden. Der Doppelpack von João Pedro war für Chelsea zudem mindestens 30 Millionen US-Dollar wert. Denn so viel Preisgeld bringt die Final-Teilnahme. Bei einem WM-Triumph würde die Fifa-Prämie sogar 40 Millionen Dollar betragen.

Der Conference-League-Sieger aus England mit dem ehemaligen Leipziger Christopher Nkunku, der eine gute Kopfballchance hatte, war der verdiente Sieger. Chelsea brauchte einmal Glück, als Schiedsrichter François Letexier aus Frankreich einen Elfmeter nach VAR-Intervention zurücknahm.

Abwehrspieler Trevoh Chebolah war der Ball nach einem Freistoß an die Hand geprallt. Aber es sei „keine unnatürliche Armhaltung“ gewesen, lautete die Durchsage von Letexier nach persönlicher Ansicht der Videobilder im Stadion.