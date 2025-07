Der FC Bayern und Borussia Dortmund stehen im Achtelfinale der Fifa Klub-WM 2025. Wer sind die Gegner und wo kann man die Spiele live im TV sehen? Der Spielplan im Überblick.

Von Michael Schnippert und Marko Zotschew

Die Vorrunde der Fifa-Klub-WM 2025 ist gespielt, der FC Bayern und Borussia Dortmund stehen im Achtelfinale. Auf die beiden deutschen Teams warten zwei Mannschaften aus Amerika, die Münchner treffen auf Flamengo Rio de Janeiro, der BVB spielt gegen Monterrey CF aus Mexiko.

In diesem Spielplan zur Fifa Klub-WM 2025 finden Sie alle Spiele und Teilnehmer. Tabellen und weitere Statistiken zur Klub-Weltmeisterschaft gibt es zudem in unserem Datencenter.

Spielplan der Klub-WM 2025 - das Achtelfinale im Überblick

Achtelfinale

28. Juni in Philadelphia: Palmeiras - Botafogo 1:0 n.V. (AF 1)

28. Juni in Charlotte: Benfica Lissabon - FC Chelsea 1:4 n.V. (AF 2)

29. Juni in Atlanta: Paris Saint-Germain - Inter Miami 4:0 (AF 3)

29. Juni in Miami Gardens: Flamengo - FC Bayern München 2:4 (AF 4)

2:4 (AF 4) 30. Juni in Charlotte: Inter Mailand - Fluminense 0:2 (AF 5)

1. Juli in Orlando: Manchester City - Al Hilal 3:4 n.V. (AF 6)

1. Juli, 21 Uhr MESZ in Miami Gardens: Real Madrid - Juventus Turin (AF 7)

2. Juli, 3 Uhr MESZ in Atlanta: Borussia Dortmund - Monterrey CF (AF 8)

Viertelfinale

4. Juli, 21 Uhr MESZ in Orlando: Fluminense - Al Hilal (VF 1)

5. Juli, 3 Uhr MESZ in Philadelphia: Palmeiras - FC Chelsea (VF 2)

5. Juli, 18 Uhr MESZ in Atlanta: Paris Saint-Germain - FC Bayern München (VF 3)

(VF 3) 5. Juli, 22 Uhr MESZ in East Rutherford: Sieger AF 7 - Sieger AF 8 (VF 4)

Halbfinale

8. Juli, 21 Uhr MESZ in East Rutherford: Sieger VF 1 - Sieger VF 2

9. Juli, 21 Uhr MESZ in East Rutherford: Sieger VF 3 - Sieger VF 4

Finale

13. Juli, 21 Uhr MESZ in East Rutherford: Sieger HF 1 - Sieger HF 2

FC Bayern bei der Klub-WM : Vier Tore gegen kämpfende Brasilianer Mit einem 4:2-Sieg gegen Flamengo zieht der FC Bayern ins Klub-WM-Viertelfinale gegen Paris Saint-Germain ein. Doppeltorschütze Harry Kane bleibt mit Glück gesund. SZ Plus Von Javier Cáceres ...

Klub-WM 2025: Die deutschen Spiele im TV

Alle Begegnungen des FC Bayern und des BVB sind live im TV bei Sat.1/Joyn sowie bei Dazn zu sehen. Die Uhrzeiten sind in MESZ angegeben.

BVB im Achtelfinale der Klub-WM : Endlich eine Klimaanlage Der BVB gewinnt bei der Klub-WM gegen Ulsan. Als Gruppensieger dürfen die Dortmunder in der klimatisierten Arena von Atlanta weiterspielen – und müssen ein paar offene Kaderfragen klären. Von Jürgen Schmieder ...

Die Teilnehmer und Gruppen der Klub-WM 2025

Gruppe A : Al Ahly SC (Ägypten), Inter Miami CF (USA), Palmeiras (Brasilien), PC Porto (Portugal)

: Al Ahly SC (Ägypten), Inter Miami CF (USA), Palmeiras (Brasilien), PC Porto (Portugal) Gruppe B : Atlético Madrid (Spanien), Botafogo RJ (Brasilien), Paris Saint-Germain (Frankreich), Seattle Sounders (USA)

: Atlético Madrid (Spanien), Botafogo RJ (Brasilien), Paris Saint-Germain (Frankreich), Seattle Sounders (USA) Gruppe C : FC Bayern München (Deutschland), Auckland City FC (Neuseeland), Benfica Lissabon (Portugal), Boca Juniors (Argentinien)

: (Deutschland), Auckland City FC (Neuseeland), Benfica Lissabon (Portugal), Boca Juniors (Argentinien) Gruppe D : Chelsea FC (England), Los Angeles FC (USA), Flamengo RJ (Brasilien), Espérance de Tunis (Tunesien)

: Chelsea FC (England), Los Angeles FC (USA), Flamengo RJ (Brasilien), Espérance de Tunis (Tunesien) Gruppe E : River Plate (Argentinien), Urawa Red Diamonds (Japan), CF Monterrey (Mexiko), Inter Mailand (Italien)

: River Plate (Argentinien), Urawa Red Diamonds (Japan), CF Monterrey (Mexiko), Inter Mailand (Italien) Gruppe F : Fluminense RJ (Brasilien), Borussia Dortmund (Deutschland), Ulsan HD FC (Südkorea), Mamelodi Sundowns (Südafrika)

: Fluminense RJ (Brasilien), (Deutschland), Ulsan HD FC (Südkorea), Mamelodi Sundowns (Südafrika) Gruppe G : Manchester City (England), Wydad AC (Marokko), Al Ain FC (VAE), Juventus Turin (Italien)

: Manchester City (England), Wydad AC (Marokko), Al Ain FC (VAE), Juventus Turin (Italien) Gruppe H: Real Madrid (Spanien), Al Hilal (Saudi-Arabien), CF Pachuca (Mexiko), RB Salzburg (Österreich)

Gruppenphase, 1. Spieltag

Klub-WM in Los Angeles : Interessiert uns einfach nicht Die Bewohner von Los Angeles haben eine einfache Methode zu zeigen, ob jemand eine Chance hat in der Entertainment-Branche – und ihr Urteil über die Klub-WM ist eindeutig. SZ Plus Von Jürgen Schmieder ...

Gruppenphase, 2. Spieltag

19. Juni in East Rutherford: Palmeiras - Al Ahly FC 2:0

19. Juni in Atlanta: Inter Miami CF - FC Porto 2:1

20. Juni in Seattle: Seattle Sounders - Atlético Madrid 1:3

20. Juni in Pasadena: Paris Saint-Germain - Botafogo RJ 0:1

20. Juni in Orlando: Benfica Lissabon - Auckland City FC 6:0

20. Juni in Philadelphia: Flamengo RJ - Chelsea FC 3:1

21. Juni in Nashville: Los Angeles FC - Espérance de Tunis 0:1

21. Juni in Miami Gardens: FC Bayern München - Boca Juniors 2:1

- Boca Juniors 2:1 21. Juni in Cincinnati: Mamelodi Sundowns - Borussia Dortmund 3:4

3:4 21. Juni in Seattle: Inter Mailand - Urawa Red Diamonds 2:1

22. Juni in East Rutherford: Fluminense RJ- Ulsan HD FC 4:2

22. Juni in Pasadena: River Plate - CF Monterrey 0:0

22. Juni in Philadelphia: Juventus Turin - Wydad AC 4:1

22. Juni in Charlotte: Real Madrid - CF Pachuca 3:1

23. Juni in Washington, D.C.: RB Salzburg - Al Hilal 0:0

23. Juni in Atlanta: Manchester City - Al Ain FC 6:0

Klub-WM : Südamerika widersetzt sich Europa und seinem Geld Copa-Libertadores-Sieger bezwingt Champions-League-Gewinner: Nicht nur das 1:0 von Botafogo über Paris zeigt, dass Lateinamerika Europa bei der Klub-WM bislang mindestens ebenbürtig ist. Dabei leiden sie seit Jahrzehnten unter Europas Finanzkraft. SZ Plus Von Javier Cáceres ...

Gruppenphase, 3. Spieltag

23. Juni in Seattle: Seattle Sounders - Paris Saint-Germain 0:2

23. Juni in Pasadena: Atlético Madrid - Botafogo RJ 1:0

24. Juni in Miami Gardens: Inter Miami CF - Palmeiras 2:2

24. Juni in East Rutherford: FC Porto - Al Ahly SC 4:4

24. Juni in Charlotte: Benfica Lissabon - FC Bayern München 1:0

1:0 24. Juni in Nashville: Auckland City FC - Boca Juniors 1:1

25. Juni in Orlando: Los Angeles FC - Flamengo RJ 1:1

25. Juni in Philadelphia: Espérance de Tunis - Chelsea FC 0:3

25. Juni in Miami Gardens: Mamelodi Sundowns - Fluminense RJ 0:0

25. Juni in Cincinnati: Borussia Dortmund - Ulsan HD FC 1:0

- Ulsan HD FC 1:0 26. Juni in Pasadena: Urawa Red Diamonds - CF Monterrey 0:4

26. Juni in Seattle: Inter Mailand - River Plate 2:0

26. Juni in Orlando: Juventus Turin - Manchester City 2:5

26. Juni in Washington, D.C.: Wydad AC - Al Ain FC 1:2

27. Juni in Philadelphia: RB Salzburg - Real Madrid 0:3

27. Juni in Nashville: Al Hilal - CF Pachuca 2:0

Fußball-Klub-WM : Von Auckland bis Los Angeles 32 Mannschaften aus allen Erdteilen spielen in den USA vier Wochen lang um den neuen Klub-WM-Titel. Aber wer ist überhaupt dabei? Eine interaktive Übersicht. SZ Plus Von Felix Haselsteiner, Christian Helten, Jonas Jetzig, Stefan Kloiber, Martin Schneider und Sebastian Strauß ...

Klub-WM 2025 live im Fernsehen und Livestream

Viele Anstoßzeiten sind an die europäischen Vereine und deren Anhänger angepasst. Bayern- und Dortmund-Fans sehen alle Spiele kostenlos im Free-TV und auch im Livestream. Sat.1 überträgt die Partien der deutschen Vereine im Fernsehen, bei Joyn sind sie im Livestream zu sehen.

Der sonst bezahlpflichtige Streamingdienst Dazn zeigt alle 63 Spiele der Klub-WM 2025 live und kostenlos. Zuschauerinnen und Zuschauer müssen sich jedoch einen persönlichen Account anlegen.

Falls die deutschen Vereine ausscheiden, überträgt Sat.1 eine Partie pro K.-o.-Runde. Das Finale läuft ebenfalls im Free-TV.

Preisgeld bei der Klub-WM

Bei der Fifa-Klub-Weltmeisterschaft 2025 wird ein Rekordpreisgeld von insgesamt 1 Milliarde US-Dollar (rund 926 Millionen Euro) an die 32 teilnehmenden Vereine ausgeschüttet. Das Preisgeld ist in zwei Kategorien unterteilt: 525 Millionen US-Dollar werden als Teilnahmebeteiligung an alle Teams verteilt, wobei die Höhe von der Konföderation und Rangierung der Vereine abhängt. Europäische Klubs erhalten dabei die höchsten Summen, die sich zwischen 13 und 38 Millionen US-Dollar bewegen. Klubs aus Regionen wie Afrika, Asien und Nordamerika erhalten etwa zehn Millionen US-Dollar, während der Vertreter aus Ozeanien mit vier Millionen US-Dollar die geringste Summe ausgeschüttet bekommt.

Die verbleibenden 475 Millionen US-Dollar werden leistungsabhängig während des Turniers ausgeschüttet. In der Gruppenphase gibt es für einen Sieg zwei Millionen US-Dollar und für ein Unentschieden eine Million US-Dollar. Ab der K.-o.-Phase steigen die Prämien deutlich an: Das Erreichen des Achtelfinals bringt 7,5 Millionen US-Dollar, das Viertelfinale etwa 13 Millionen, das Halbfinale 21 Millionen und das Finale 30 Millionen. Der Sieger erhält zusätzlich 40 Millionen US-Dollar. Insgesamt kann der Gewinner des Turniers bis zu 125 Millionen US-Dollar verdienen, wenn er alle Partien gewinnt.

Stadien bei der Klub-WM 2025

Insgesamt wird die WM in zwölf Stadien ausgetragen. Sieben Austragungsorte liegen an der Ostküste und zwei an der Westküste. Die übrigen drei befinden sich im Landesinneren. Das Finale findet im MetLife Stadium, in dem üblicherweise die beiden New Yorker NFL-Teams Giants und Jets ihre Matches austragen.