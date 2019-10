Sogar die Fahne war ein wenig blutbefleckt, aber der Besitzer wird es später verkraftet haben. "Tut mir leid", sagte Konstanze Klosterhalfen und kicherte, als sie in den Katakomben des Khalifa-Stadions die deutsche Flagge inspizierte, mit der sie sich rund eine Stunde zuvor auf ihre Ehrenrunde begeben hatte. Irgendjemand hatte ihr den Stoff von den Rängen zugeworfen, und weil Klosterhalfen noch so sehr das Adrenalin durch den Körper schoss, hatte sie zunächst nicht bemerkt, dass die Spuren ihres denkwürdigen Rennens auch auf den Stoff abfärbten. Ihr linkes Schienbein blutete, die Kenianerin Hellen Obiri hatte sie im Rennen einmal mit den Spikes erwischt. "Vielleicht geh ich öfter Boxen nächste Saison, mein Krafttrainer wird sich freuen", sagte Klosterhalfen. Für sie gilt das in diesen Tagen ja nicht nur auf der Bahn: wehrhaft sein.

Fast hätte Klosterhalfen sogar ihren eigenen deutschen Rekord gebrochen

Das Wochenende in Doha hatte wechselhaft begonnen für den Deutschen Leichtathletik-Verband (DLV): Christopher Linke verpasste als Vierter über 20 Kilometer Gehen nur knapp eine Medaille, Olympiasieger Thomas Röhler und Andreas Hofmann waren überraschend in der Speerwurf-Qualifikation hängen geblieben. Ihre Kollegen Johannes Vetter und Julian Weber sowie auch Weitspringerin Malaika Mihambo rückten dagegen souverän in die Finals am Sonntagabend vor (nach Redaktionsschluss, Anm.). Die Sprintstaffel der Frauen war, ohne ihre zuletzt beste Mitarbeiterin Tatjana Pinto, auch mit Platz fünf zufrieden. Und dann gewann Klosterhalfen über 5000 Meter tatsächlich Bronze, es war die vierte Medaille für den DLV bei diesen Weltmeisterschaften und die erste überhaupt in dieser Disziplin bei den Frauen. Nur Obiri (14:26,72 Minuten) und deren Landsfrau Margaret Chelimo Kipkemboi (14:27,49) hatten Klosterhalfen auf den letzten 100 Metern bezwungen. Viel hätte nicht gefehlt und Klosterhalfen hätte in 14:28,43 sogar ihren deutschen Rekord geknackt, zwei Sekunden fehlten am Ende.

Aber selbst über diesem Ereignis lag später eine merkwürdige Stimmung

Da wurde Klosterhalfen nämlich gefragt, ob sie, die mal Sportjournalistin werden will, sich selbst die gleichen kritischen Fragen gestellt hätte, die in dieser Woche auf sie eingeprasselt waren. Ob man ihren Erfolg einfach so vom dunklen Schatten von Alberto Salazar abkoppeln kann - dem langjährigen Cheftrainer des Nike Oregon Projects, bei dem Klosterhalfen seit knapp einem Jahr trainiert? Salazar hatte unter der Woche eine vierjährige Dopingsperre aufgebrummt bekommen, aber Klosterhalfen moderierte auch diese Frage so, wie sie es in den vergangenen Tagen stets gehalten hatte: Als Sportjournalistin, sagte sie, würde sie sich auch "ein bisschen mehr auf die positiven Nachrichten konzentrieren".

Aber sie sei auch dankbar für die Fragen, man könne die Leute so auch aufklären: Dass niemand aus der neunköpfigen NOP-Abordnung von den Ermittlungen gegen Salazar betroffen sei; dass sie nicht bei Salazar trainiere, sondern bei dessen langjährigem Vertrauten Pete Julian; dass man sauberen Sport betreibe. Die Schlagzeilen unter der Woche hätten sie ohnehin nicht gestört. Sie freue sich einfach, wie gut sie den Matchplan ihres Trainers umgesetzt habe: abwarten, im Feld aufhalten, erst lospreschen, wenn der Schlussspurt angezogen wird, nicht die Nerven verlieren wie vor zwei Jahren in London. So selbstverständlich war sie in diesem Weltklassefeld bei sich geblieben, dass man fast vergaß, dass sie ihr erstes WM-Finale bestritten hatte. "Für mich war heute wichtig", sagte sie, "die Performance zu zeigen und zu beweisen, wie gut wir trainiert haben."