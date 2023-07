Von Johannes Knuth, Kassel

Nach 500 Metern war das Rennen gelaufen. Konstanze Klosterhalfen drängelte sich an die Spitze des Feldes in diesem Finale über 1500 Meter, spulte die nächsten 800 Meter in 2:07 Minuten ab, dieser Zwischenspurt war für die Konkurrenz zu viel. Nach 4:07,92 Minuten war Klosterhalfen im Ziel, vier Sekunden vor der Zweitplatzierten, es war der erste nationale Freiluft-Meistertitel der damals 19-Jährigen bei den Erwachsen, vor sieben Jahren bei den Meisterschaften in Kassel.