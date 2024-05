Der Niederländer Arne Slot wird Nachfolger von Jürgen Klopp beim FC Liverpool. Der 45-Jährige bestätigte auf einer Pressekonferenz seines momentanen Klubs Feyenoord Rotterdam, dass er "in der nächsten Saison Trainer in Liverpool sein werde". Eine offizielle Bestätigung Liverpools steht aber noch aus. Schon lange war über ein Slot-Engagement an der Anfield Road spekuliert worden. In der vergangenen Woche hatten englische und niederländische Medien übereinstimmend über eine Einigung berichtetet.