Jürgen Klopp hört in Liverpool auf:Der Tank ist fast leer

In einer emotionalen Botschaft verkündet Jürgen Klopp seinen Abschied vom FC Liverpool zum Saisonende. Er habe keine Energie mehr, sagt der Trainer. Dabei will in der Stadt und im Klub niemand, dass er geht.

Von Sven Haist, London

Nichts schien der Liverpool Football Club seit einiger Zeit konsequenter zu verdrängen als den Gedanken an einen möglichen Rücktritt von Jürgen Klopp. Die Fans des alten Leidenschaftsvereins hofften, dass der deutsche Trainer auf ewig am River Mersey tätig sein würde. Und vermutlich hätte auch Klopp den ihm ans Herz gewachsenen Klub am liebsten für immer trainiert. Doch die Anstrengungen der mehr als acht Jahre in Liverpool sind nicht spurlos an ihm vorübergegangen. Und so tat er am Freitagvormittag das, was sich bisher niemand vorstellen konnte und vor allem auch nicht wollte: Er reichte seinen Rücktritt zum Saisonende ein.