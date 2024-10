Jürgen Klopp kehrt in überraschender Funktion auf die Fußball-Bühne zurück. Der 57-Jährige wird bei Red Bull Head of Global Soccer, das bestätigte der Konzern am Mittwoch. Klopp übernimmt das Amt zum 1. Januar 2025 und wird in seiner Funktion die weltweiten Aktivitäten des Konzerns im Fußball verantworten. Red Bull betreibt neben den Klubs in Leipzig und Salzburg unter anderem auch Teams in New York, Brasilien und Japan.