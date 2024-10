Jürgen Klopp hat seinen Wechsel zum Red-Bull-Konzern verteidigt und damit auf die Kritik in den vergangenen Wochen reagiert. „Es war immer klar, also für mich klar, dass ich nicht gar nichts machen werde. Und da kam die Geschichte Red Bull aufs Tableau. Also für mich ist es überragend, muss ich ehrlich sagen“, sagte Klopp im Podcast „Einfach mal Luppen“ der Brüder Toni und Felix Kroos.Klopp wird im RB-Fußball-Kosmos ab 1. Januar 2025 als „Head of Global Soccer“ tätig sein und dabei eine strategische Position einnehmen. Der Kritikpunkt vieler Fans: Red Bull kaufe sich mit seinen Millionen den Erfolg, der Fußball diene allein zur Werbung.