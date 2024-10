Kommentar von Philipp Selldorf

Einerlei welchen pompösen Titel Jürgen Klopp künftig im Red-Bull-Imperium bekleidet, ob er wie annonciert als Global Head of Soccer firmiert, als Mister Universum oder Director Breakfast – vielen seiner Anhänger und Jünger hierzulande genügt die Verabredung mit dem Getränke- und Sportkonzern, um vom Glauben an den verehrten Mann abzufallen. Klopp und RB, das ist für sie ein Seitenwechsel der krassesten Sorte: Robin Hood, der in den Dienst des Sheriffs von Nottingham eintritt; ein Klosterbruder, der zum Teufel überläuft; ein Dortmunder Borussenidol, das Schalker wird. Letzteres wäre manchem BVB-Fan womöglich sogar lieber gewesen als Klopps Überschreiten der Grenze ins Reich von Red Bull.